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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2020202120222023>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 336
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:37

Познавательно - общий обзор налоговых законопроектов.

Долярчику внимательно прочитать.

Первый Майдан для Зе. Почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти.

https://strana.ua/articles/analysis/221 ... lasti.html
freeze
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:39

  Zebra написав:Криворожсталь собирается вывести зарубеж $400+ млн дивидентов, немножко повлияет.


Очень спорное утверждение. нераспределенная прибыль у них 42 млрд. На собрании акционеров планируют на выплату дивидендов направить 10 млрд ( 450 млн дол примерно)
Арселор митал - экспортер. Учитывая что 42 млрд нераспределенной прибыли не находятся мертвым грузом на счетах а как-то используются это всего-лишь бухгалтерская запись.
Вполне возможно что деньги уже выведены, но по бухгалтерии это может быть не так.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://minfin.com.ua/2019/09/09/39004632/

В рамках валютной либерализации НБУ отменил ежемесячный лимит в сумме 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц, выхода из хозяйственных обществ иностранными инвесторами. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Что изменилось
Расширен перечень операций, которые разрешается совершать по счетам нерезидентов.
В частности, на текущие счета физических лиц-нерезидентов разрешено зачисление средств в гривне, полученных в качестве дивидендов, процентных доходов по ценным бумагам и других доходов за объектами прав собственности в Украине, не связанные с их отчуждением, продажей, ликвидацией или уменьшением уставного капитала.

Что это даст
Указанные послабления вместе с ранее отмененным ограничением на репатриацию дивидендов дают возможность нерезидентам более гибко распоряжаться собственными средствами как в иностранной валюте, так и в гривне.
Упрощение процедуры возврата иностранных инвестиций также будет способствовать их дальнейшему притоку в Украину.


Только это баксу вероятно не поможет :mrgreen:
Приходится расслабляться в зеленом танке и получать "удовольствие" :lol: :mrgreen:

Нужно чтоб Юрий61 наконец слил баксы и отчитался здесь - тогда поможет. :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:45

  KOKS написав:Завтра резкий обвал до 25.5 так что сутра запасаться!

с чего бы вдруг?
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:59

  freeze написав:Познавательно - общий обзор налоговых законопроектов.

Долярчику внимательно прочитать.

Первый Майдан для Зе. Почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти.

https://strana.ua/articles/analysis/221 ... lasti.html


АРТИСТЫ в парламенте ....все с такими серьезными лицами !

Этот любитель белых бричек и стихов про карасей (ЛИБО ) иногда мне кажется пророком ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:01

  Andrew_ написав:
  KOKS написав:Завтра резкий обвал до 25.5 так что сутра запасаться!

с чего бы вдруг?

Да это мантра, которую он на этой ветке постоянно повторяет в надежде, что сработает))
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:13

  Shustoff написав:
  Andrew_ написав:
  KOKS написав:Завтра резкий обвал до 25.5 так что сутра запасаться!

с чего бы вдруг?

Да это мантра, которую он на этой ветке постоянно повторяет в надежде, что сработает))


Не сейчас , так позже .

Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике !
ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт ...
..и еще делать лицо победителя при полном навале в памперсы.
ЭТО Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?)
холява
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?)


ну дик все просто - закупились давно і розпродують старі запаси куплені при дорогому доларі!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Не сейчас , так позже .

Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике !
ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт ...
..и еще делать лицо победителя при полном навале в памперсы.
ЭТО Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?)

Этим зажимом курса убивается наша экономика. С одной стороны давятся экспортеры, а с другой изымается денежная ликвидность для инвестиций внутри страны. Экспортеры и так уже потеряли из-за курса минимум 10% рентабельности. И наиболее в этой ситуации пострадают экспортеры в Европу. Ведь там и так конкуренция сумасшедшая, а тут сразу в минус 10%! Вполне возможно, что так новая власть хочет сделать невыгодным экспорт в Европу и разворачивает производителей снова в сторону России. Те же аграрии закупали топливо и удобрения по курсу 26.50-27, а за счет падения цен на урожай у них потери уже не 10%, а все 15-20% по накопительной схеме. Про внутреннее финансирование экономики вообще молчу - приостановлены все основные капитальные проекты. Все деньги брошены на затыкание текущих зарплатных дыр. В итоге через 3-4 месяца можем получить аналог осени 2008/зимы 2009 годов или второй половины 2014. Но там хоть формальные причины этого были: мировой кризис и война. А сейчас полностью искусственное удавление экономики.
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  greenozon написав:ну дик все просто - закупились давно і розпродують старі запаси куплені при дорогому доларі!
профіт

Ну да, ну да... Закупили 3 месяца назад и больше ничего не покупали. Покажите мне хоть одну фирму, занимающуюся ГСМ, которая работает в таком режиме. Все фирмы закупают ГСМ регулярно и постоянно, каждый день обновляя среднюю цену своих запасов в зависимости от стоимости каждой новой приходящей партии. Это уже на стелле на АЗС цены могут не менять или менять очень редко. Но по бухгалтерии средняя цена меняется очень оперативно! А то, что цены в магазинах и на заправках не падают вопреки курсу "па 25", то это означает только одно - никто не верит в этот дутый курс. И как закладывали в цены курсовые риски до 28, так и закладывают! "Стабільність та покращення", мать его...
yuri_m
 
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