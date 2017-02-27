Додано: Пон 09 вер, 2019 21:41

холява написав: Не сейчас , так позже .



Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике !

ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт ...

..и еще делать лицо победителя при полном навале в памперсы.

ЭТО Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?) Не сейчас , так позже .Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике !ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт .....и еще делать лицо победителя при полном навале в памперсы.ЭТО Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?)

Этим зажимом курса убивается наша экономика. С одной стороны давятся экспортеры, а с другой изымается денежная ликвидность для инвестиций внутри страны. Экспортеры и так уже потеряли из-за курса минимум 10% рентабельности. И наиболее в этой ситуации пострадают экспортеры в Европу. Ведь там и так конкуренция сумасшедшая, а тут сразу в минус 10%! Вполне возможно, что так новая власть хочет сделать невыгодным экспорт в Европу и разворачивает производителей снова в сторону России. Те же аграрии закупали топливо и удобрения по курсу 26.50-27, а за счет падения цен на урожай у них потери уже не 10%, а все 15-20% по накопительной схеме. Про внутреннее финансирование экономики вообще молчу - приостановлены все основные капитальные проекты. Все деньги брошены на затыкание текущих зарплатных дыр. В итоге через 3-4 месяца можем получить аналог осени 2008/зимы 2009 годов или второй половины 2014. Но там хоть формальные причины этого были: мировой кризис и война. А сейчас полностью искусственное удавление экономики.