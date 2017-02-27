Долярчику внимательно прочитать.
Первый Майдан для Зе. Почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:37
Познавательно - общий обзор налоговых законопроектов.
Долярчику внимательно прочитать.
Первый Майдан для Зе. Почему ФОП и большой бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти.
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:39
Очень спорное утверждение. нераспределенная прибыль у них 42 млрд. На собрании акционеров планируют на выплату дивидендов направить 10 млрд ( 450 млн дол примерно)
Арселор митал - экспортер. Учитывая что 42 млрд нераспределенной прибыли не находятся мертвым грузом на счетах а как-то используются это всего-лишь бухгалтерская запись.
Вполне возможно что деньги уже выведены, но по бухгалтерии это может быть не так.
Живите своим умом!
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Только это баксу вероятно не поможет
Приходится расслабляться в зеленом танке и получать "удовольствие"
Нужно чтоб Юрий61 наконец слил баксы и отчитался здесь - тогда поможет.
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:45
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:59
АРТИСТЫ в парламенте ....все с такими серьезными лицами !
Этот любитель белых бричек и стихов про карасей (ЛИБО ) иногда мне кажется пророком ....
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:01
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:13
Не сейчас , так позже .
Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике !
ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт ...
..и еще делать лицо победителя при полном навале в памперсы.
ЭТО Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?)
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:40
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ну дик все просто - закупились давно і розпродують старі запаси куплені при дорогому доларі!
профіт
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:41
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Этим зажимом курса убивается наша экономика. С одной стороны давятся экспортеры, а с другой изымается денежная ликвидность для инвестиций внутри страны. Экспортеры и так уже потеряли из-за курса минимум 10% рентабельности. И наиболее в этой ситуации пострадают экспортеры в Европу. Ведь там и так конкуренция сумасшедшая, а тут сразу в минус 10%! Вполне возможно, что так новая власть хочет сделать невыгодным экспорт в Европу и разворачивает производителей снова в сторону России. Те же аграрии закупали топливо и удобрения по курсу 26.50-27, а за счет падения цен на урожай у них потери уже не 10%, а все 15-20% по накопительной схеме. Про внутреннее финансирование экономики вообще молчу - приостановлены все основные капитальные проекты. Все деньги брошены на затыкание текущих зарплатных дыр. В итоге через 3-4 месяца можем получить аналог осени 2008/зимы 2009 годов или второй половины 2014. Но там хоть формальные причины этого были: мировой кризис и война. А сейчас полностью искусственное удавление экономики.
Додано: Пон 09 вер, 2019 21:48
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну да, ну да... Закупили 3 месяца назад и больше ничего не покупали. Покажите мне хоть одну фирму, занимающуюся ГСМ, которая работает в таком режиме. Все фирмы закупают ГСМ регулярно и постоянно, каждый день обновляя среднюю цену своих запасов в зависимости от стоимости каждой новой приходящей партии. Это уже на стелле на АЗС цены могут не менять или менять очень редко. Но по бухгалтерии средняя цена меняется очень оперативно! А то, что цены в магазинах и на заправках не падают вопреки курсу "па 25", то это означает только одно - никто не верит в этот дутый курс. И как закладывали в цены курсовые риски до 28, так и закладывают! "Стабільність та покращення", мать его...
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