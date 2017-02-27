Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике ! ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт ... ..и еще делать лицо победителя при полном навале в памперсы. ЭТО Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?)
Бензин - да. Продукты - нет. Красный болгарский перец в Сильпо в конце июня-начале июля стоил 150 грн за кило. Сейчас - 44. Ну это самый такой жёсткий пример, что заметил. По другим позициям всё не так явно, но тем не менее. И потом, а каким боком продукты питания привязаны к баксу вообще? Косвенно только. Скорее на технику надо смотреть импортную, одежду и прочее. Но даже там эффект может быть только в долгосроке. 3 месяца курса по 25 мало что решит глобально. Во-первых, что-то купленное при курсе 27 ещё попросту не продалось и чтобы не продавать в убыток, цены не снижают. Во-вторых, некоторые продавцы просто не верили в то, что такой курс долго продержится. И их вполне себе можно понять, когда в последние несколько лет он только рос, особенно под осень. Вот цены-то и попридержали. Если 25 продержится до НГ - то снижение цен неизбежно.
Чето подумалось. 21 мая 2008 года назначили курс 4,85 и стабильность до конца сентября, робкий рост за неделю, ракетка ещё через неделю, остановка на две недели, ракета дальше. Конец эпохи па5 длившейся ~9лет
21 мая 2019 - инаугурация Зе, небольшой подскок на фоне разговоров о дефолте и последующий укрепляж.
Ну в общем, если в мире начнется очередная эпидемия какого-нибудь гриппа - вы знаете, что делать.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 09 вер, 2019 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes RES(Дело) PUBLICA(Общее)
zzzzzz Збори акціонерів позачергові. Схоже, після того як їх почало СБУ кошмарити, вирішили вивести бабки подалі від гріха. І, можливо, 10.8 млрд - все, що вони встигнуть за місяць нашкребти. 440 млн.$ самі погоду не зроблять, але вкупі з 460млн.$ виплат по облігаціям це вже щось. Укрексім має десь 125 млн.$ виплатити по євробондам. Ощадбанк також біля 100 млн.$, але в вересні. Укрзалізниця мала платити в вересні, але, здається, перекредитувалася. Якщо нерези припинять купувати ОВГЗ, або почнуть кошмарити Ахметова і він також почне собі дивіденди виплачувати, це вже може бути серйозно. P.S. Тут хтось жартував, що у нас як тільки середня зарплата виростає більше 400$, йде обвал гривні.
she_ne_investor написав:zzzzzz Збори акціонерів позачергові. Схоже, після того як їх почало СБУ кошмарити, вирішили вивести бабки подалі від гріха. І, можливо, 10.8 млрд - все, що вони встигнуть за місяць нашкребти. 440 млн.$ самі погоду не зроблять, але вкупі з 460млн.$ виплат по облігаціям це вже щось. Укрексім має десь 125 млн.$ виплатити по євробондам. Ощадбанк також біля 100 млн.$, але в вересні. Укрзалізниця мала платити в вересні, але, здається, перекредитувалася. Якщо нерези припинять купувати ОВГЗ, або почнуть кошмарити Ахметова і він також почне собі дивіденди виплачувати, це вже може бути серйозно. P.S. Тут хтось жартував, що у нас як тільки середня зарплата виростає більше 400$, йде обвал гривні.
Как раз Ахметов всю нераспределенную прибыль уже выплатил еще в 2018 и часть в 2019 году.
Corpocrator написав:Чето подумалось. 21 мая 2008 года назначили курс 4,85 и стабильность до конца сентября, робкий рост за неделю, ракетка ещё через неделю, остановка на две недели, ракета дальше. Конец эпохи па5 длившейся ~9лет