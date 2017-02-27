Додано: Пон 09 вер, 2019 21:51

холява написав: Не сейчас , так позже .



Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике !

ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт ...

..и еще делать лицо победителя при полном навале в памперсы.

ЭТО Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?) Не сейчас , так позже .Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике !ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт .....и еще делать лицо победителя при полном навале в памперсы.ЭТО Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?)

Бензин - да. Продукты - нет. Красный болгарский перец в Сильпо в конце июня-начале июля стоил 150 грн за кило. Сейчас - 44. Ну это самый такой жёсткий пример, что заметил. По другим позициям всё не так явно, но тем не менее. И потом, а каким боком продукты питания привязаны к баксу вообще? Косвенно только. Скорее на технику надо смотреть импортную, одежду и прочее. Но даже там эффект может быть только в долгосроке. 3 месяца курса по 25 мало что решит глобально. Во-первых, что-то купленное при курсе 27 ещё попросту не продалось и чтобы не продавать в убыток, цены не снижают. Во-вторых, некоторые продавцы просто не верили в то, что такой курс долго продержится. И их вполне себе можно понять, когда в последние несколько лет он только рос, особенно под осень. Вот цены-то и попридержали. Если 25 продержится до НГ - то снижение цен неизбежно.