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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2021202220232024>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 336
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:51

  холява написав:Не сейчас , так позже .

Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике !
ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт ...
..и еще делать лицо победителя при полном навале в памперсы.
ЭТО Я про цены на продукты и на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?)


Бензин - да. Продукты - нет. Красный болгарский перец в Сильпо в конце июня-начале июля стоил 150 грн за кило. Сейчас - 44. Ну это самый такой жёсткий пример, что заметил. По другим позициям всё не так явно, но тем не менее. И потом, а каким боком продукты питания привязаны к баксу вообще? Косвенно только. Скорее на технику надо смотреть импортную, одежду и прочее. Но даже там эффект может быть только в долгосроке. 3 месяца курса по 25 мало что решит глобально. Во-первых, что-то купленное при курсе 27 ещё попросту не продалось и чтобы не продавать в убыток, цены не снижают. Во-вторых, некоторые продавцы просто не верили в то, что такой курс долго продержится. И их вполне себе можно понять, когда в последние несколько лет он только рос, особенно под осень. Вот цены-то и попридержали. Если 25 продержится до НГ - то снижение цен неизбежно.
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:02

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чето подумалось.
21 мая 2008 года назначили курс 4,85 и стабильность до конца сентября, робкий рост за неделю, ракетка ещё через неделю, остановка на две недели, ракета дальше. Конец эпохи па5 длившейся ~9лет

21 мая 2019 - инаугурация Зе, небольшой подскок на фоне разговоров о дефолте и последующий укрепляж.

Ну в общем, если в мире начнется очередная эпидемия какого-нибудь гриппа - вы знаете, что делать.
Востаннє редагувалось Corpocrator в Пон 09 вер, 2019 22:12, всього редагувалось 1 раз.
Ut sementem feceris, ita et metes
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Corpocrator
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:10

zzzzzz
Збори акціонерів позачергові. Схоже, після того як їх почало СБУ кошмарити, вирішили вивести бабки подалі від гріха. І, можливо, 10.8 млрд - все, що вони встигнуть за місяць нашкребти.
440 млн.$ самі погоду не зроблять, але вкупі з 460млн.$ виплат по облігаціям це вже щось. Укрексім має десь 125 млн.$ виплатити по євробондам. Ощадбанк також біля 100 млн.$, але в вересні. Укрзалізниця мала платити в вересні, але, здається, перекредитувалася.
Якщо нерези припинять купувати ОВГЗ, або почнуть кошмарити Ахметова і він також почне собі дивіденди виплачувати, це вже може бути серйозно.
P.S.
Тут хтось жартував, що у нас як тільки середня зарплата виростає більше 400$, йде обвал гривні. :mrgreen:
she_ne_investor
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:24

  she_ne_investor написав:zzzzzz
Збори акціонерів позачергові. Схоже, після того як їх почало СБУ кошмарити, вирішили вивести бабки подалі від гріха. І, можливо, 10.8 млрд - все, що вони встигнуть за місяць нашкребти.
440 млн.$ самі погоду не зроблять, але вкупі з 460млн.$ виплат по облігаціям це вже щось. Укрексім має десь 125 млн.$ виплатити по євробондам. Ощадбанк також біля 100 млн.$, але в вересні. Укрзалізниця мала платити в вересні, але, здається, перекредитувалася.
Якщо нерези припинять купувати ОВГЗ, або почнуть кошмарити Ахметова і він також почне собі дивіденди виплачувати, це вже може бути серйозно.
P.S.
Тут хтось жартував, що у нас як тільки середня зарплата виростає більше 400$, йде обвал гривні. :mrgreen:


Как раз Ахметов всю нераспределенную прибыль уже выплатил еще в 2018 и часть в 2019 году.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:27

  холява написав:ЭТО Я про цены ... на бензин(странно , почему они УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ?)



https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/09/9/651410/
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:28

  Corpocrator написав:Чето подумалось.
21 мая 2008 года назначили курс 4,85 и стабильность до конца сентября, робкий рост за неделю, ракетка ещё через неделю, остановка на две недели, ракета дальше. Конец эпохи па5 длившейся ~9лет



кстати насчет ракет

Приватним компаніям в Україні хочуть дозволити запускати ракети в космос
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:30

Shustoff

Вот ,хрен с ним, с сладким перцем ...его пенсионеры мало едят.
К тому же можно на улице купить у садоводов и огородников (слава им ).
Я про основные продукты , крупы, масло , сахар , макароны ....бензин .
Ну Вы же понимаете ?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:38

  yuri_m написав:
  холява написав:Не сейчас , так позже .

Под такие проценты занимать деньги, при не работающей экономике !
ЖИТЬ ОБМАНОМ , при импорте, ПРЕВЫШАЮЩЕМ экспорт...

Этим зажимом курса убивается наша экономика.
Дак, а где зажим?
Или по-вашему НБУ не скупил на межбанке больше 3х ярдов баксов? Ставки высокие - это да, но они ведь падают, и хорошо так падают! Вспомните, год назад баксы брали под 10% годовых, а завтра на аукционе предлагают 5,5 максимум - падение почти в 2 раза - это мало по-вашему? Гривну весной брали под 19,5, а сейчас на 16 спустились. Да, ставки пока высокие - так пользуйтесь, а не сидите на мешках с баксом и бузите пока умные люди стригут купоны//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:41

[quote="4743454:Corpocrator"]Чето подумалось.


21 мая 2008 года назначили курс 4,85 и стабильность до конца сентября, робкий рост за неделю, ракетка ещё через неделю, остановка на две недели, ракета дальше.

Я тогда спасся по 5,17
Тяжелые времена были.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:43

  холява написав:Shustoff

Вот ,хрен с ним, с сладким перцем ...его пенсионеры мало едят.
К тому же можно на улице купить у садоводов и огородников (слава им ).
Я про основные продукты , крупы, масло , сахар , макароны ....бензин .
Ну Вы же понимаете ?

Сладкий перец, то ж, наверное, просто был первый урожай, а когда пошёл основной урожай, то цены и упали.
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