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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 09 вер, 2019 22:48
я думал что евро буде 1.08, но оно поднялось
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Додано: Пон 09 вер, 2019 22:52
asti написав:
Дак, а где зажим?
Или по-вашему НБУ не скупил на межбанке больше 3х ярдов баксов? Ставки высокие - это да, но они ведь падают, и хорошо так падают! Вспомните, год назад баксы брали под 10% годовых, а завтра на аукционе предлагают 5,5 максимум - падение почти в 2 раза - это мало по-вашему? Гривну весной брали под 19,5, а сейчас на 16 спустились. Да, ставки пока высокие - так пользуйтесь, а не сидите на мешках с баксом и бузите пока умные люди стригут купоны//))
Т.е. под 10% или под 5.5% брать баксы с рынка - это гуд, а под 1% у МВФ - это плохо. Так? Ведь миссию МВФ новая власть просто отбрила в прошлый раз, за пару дней до её визита отправив в отставку правительство. В этот раз думаю будет что-то подобное. Могут просто сказать "нам ваш кредит не нужен, у нас НБУ и так с рынка валюты накупил". И? Взять же кредит не самоцель, а цель - перекредитоваться по хорошим условиям! А тут вместо 1% от МВФ берем под 5.5% в долларах, или 16.5-17.5% в гривне. И ставки в гривне падают не потому, что так хорошо всё в стране, а потому что бизнес умирает! Нет спроса на кредиты, вот ставки и падают. Поймите наконец о чём я говорю. БИЗНЕС В СТРАНЕ УМИРАЕТ! Завтра еще примут пачку законов об ужесточении налогообложения для малого и среднего бизнеса, и на улицах без работы окажется еще несколько сот тысяч человек. Зато доллар "па 25"!
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Додано: Пон 09 вер, 2019 23:05
холява написав:Shustoff
Вот ,хрен с ним, с сладким перцем ...его пенсионеры мало едят.
К тому же можно на улице купить у садоводов и огородников (слава им ).
Я про основные продукты , крупы, масло , сахар , макароны ....бензин
.
Ну Вы же понимаете ?
У садоводов и огородников цены не сильно ниже, а на рынках и выше бывают.
И да, а сильно много пенсионеры бензина покупают и, главное, куда и зачем?)) И мы тут как-бы не о пенсионерах говорим, а обо всём в целом
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Додано: Пон 09 вер, 2019 23:13
asti написав: ЛАД написав: asti написав:
......
Вы не в первый раз отсылаете к егип. фунту. Подробнее прокомментировать не можете?
Там была ситуация похожая с нашей - там тоже спекулянты скупали госдолг пачками но местный Центробанк долго держал планку в 17,8 - 17,9 фунтов за доллар (в нашем случае - 25), а потом умыл руки и курс покатился до уровня 16 - 16,2 за доллар и продолжает там оставаться. У нас похожая ситуация, мне так думается - можем откатиться до уровня 24 и там долго потом болтаться если, конечно, в мире спокойно всё будет//)
Спасибо за ответ!
Понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 23:14
zzzzzz написав:
Как раз Ахметов всю нераспределенную прибыль уже выплатил еще в 2018 и часть в 2019 году.
Хмм, я особливо не слідкував, але, наскільки бачу, не всю. По ГОК-ам виплатили частину, ПУМБ не платив, ММК і Азовсталь за 2018 рік хіба платили дивіденди (не найшов інфи)?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 23:25
stryzhko
Картинки в Вашем посте viewtopic.php?p=4743340#p4743340
, к сожалению, не открываются.
Или это только у меня?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 23:38
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