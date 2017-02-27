Додано: Пон 09 вер, 2019 22:52

asti написав: Дак, а где зажим?

Или по-вашему НБУ не скупил на межбанке больше 3х ярдов баксов? Ставки высокие - это да, но они ведь падают, и хорошо так падают! Вспомните, год назад баксы брали под 10% годовых, а завтра на аукционе предлагают 5,5 максимум - падение почти в 2 раза - это мало по-вашему? Гривну весной брали под 19,5, а сейчас на 16 спустились. Да, ставки пока высокие - так пользуйтесь, а не сидите на мешках с баксом и бузите пока умные люди стригут купоны//)) Дак, а где зажим?Или по-вашему НБУ не скупил на межбанке больше 3х ярдов баксов? Ставки высокие - это да, но они ведь падают, и хорошо так падают! Вспомните, год назад баксы брали под 10% годовых, а завтра на аукционе предлагают 5,5 максимум - падение почти в 2 раза - это мало по-вашему? Гривну весной брали под 19,5, а сейчас на 16 спустились. Да, ставки пока высокие - так пользуйтесь, а не сидите на мешках с баксом и бузите пока умные люди стригут купоны//))

Т.е. под 10% или под 5.5% брать баксы с рынка - это гуд, а под 1% у МВФ - это плохо. Так? Ведь миссию МВФ новая власть просто отбрила в прошлый раз, за пару дней до её визита отправив в отставку правительство. В этот раз думаю будет что-то подобное. Могут просто сказать "нам ваш кредит не нужен, у нас НБУ и так с рынка валюты накупил". И? Взять же кредит не самоцель, а цель - перекредитоваться по хорошим условиям! А тут вместо 1% от МВФ берем под 5.5% в долларах, или 16.5-17.5% в гривне. И ставки в гривне падают не потому, что так хорошо всё в стране, а потому что бизнес умирает! Нет спроса на кредиты, вот ставки и падают. Поймите наконец о чём я говорю. БИЗНЕС В СТРАНЕ УМИРАЕТ! Завтра еще примут пачку законов об ужесточении налогообложения для малого и среднего бизнеса, и на улицах без работы окажется еще несколько сот тысяч человек. Зато доллар "па 25"!