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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2022202320242025>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 336
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:48

я думал что евро буде 1.08, но оно поднялось :roll:
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 22:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:Дак, а где зажим?
Или по-вашему НБУ не скупил на межбанке больше 3х ярдов баксов? Ставки высокие - это да, но они ведь падают, и хорошо так падают! Вспомните, год назад баксы брали под 10% годовых, а завтра на аукционе предлагают 5,5 максимум - падение почти в 2 раза - это мало по-вашему? Гривну весной брали под 19,5, а сейчас на 16 спустились. Да, ставки пока высокие - так пользуйтесь, а не сидите на мешках с баксом и бузите пока умные люди стригут купоны//))

Т.е. под 10% или под 5.5% брать баксы с рынка - это гуд, а под 1% у МВФ - это плохо. Так? Ведь миссию МВФ новая власть просто отбрила в прошлый раз, за пару дней до её визита отправив в отставку правительство. В этот раз думаю будет что-то подобное. Могут просто сказать "нам ваш кредит не нужен, у нас НБУ и так с рынка валюты накупил". И? Взять же кредит не самоцель, а цель - перекредитоваться по хорошим условиям! А тут вместо 1% от МВФ берем под 5.5% в долларах, или 16.5-17.5% в гривне. И ставки в гривне падают не потому, что так хорошо всё в стране, а потому что бизнес умирает! Нет спроса на кредиты, вот ставки и падают. Поймите наконец о чём я говорю. БИЗНЕС В СТРАНЕ УМИРАЕТ! Завтра еще примут пачку законов об ужесточении налогообложения для малого и среднего бизнеса, и на улицах без работы окажется еще несколько сот тысяч человек. Зато доллар "па 25"!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:05

  холява написав:Shustoff

Вот ,хрен с ним, с сладким перцем ...его пенсионеры мало едят.
К тому же можно на улице купить у садоводов и огородников (слава им ).
Я про основные продукты , крупы, масло , сахар , макароны ....бензин .
Ну Вы же понимаете ?


У садоводов и огородников цены не сильно ниже, а на рынках и выше бывают.
И да, а сильно много пенсионеры бензина покупают и, главное, куда и зачем?)) И мы тут как-бы не о пенсионерах говорим, а обо всём в целом
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:13

  asti написав:
  ЛАД написав:
  asti написав:......
Вы не в первый раз отсылаете к егип. фунту. Подробнее прокомментировать не можете?
Там была ситуация похожая с нашей - там тоже спекулянты скупали госдолг пачками но местный Центробанк долго держал планку в 17,8 - 17,9 фунтов за доллар (в нашем случае - 25), а потом умыл руки и курс покатился до уровня 16 - 16,2 за доллар и продолжает там оставаться. У нас похожая ситуация, мне так думается - можем откатиться до уровня 24 и там долго потом болтаться если, конечно, в мире спокойно всё будет//)

Спасибо за ответ!
Понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:14

  zzzzzz написав:Как раз Ахметов всю нераспределенную прибыль уже выплатил еще в 2018 и часть в 2019 году.

Хмм, я особливо не слідкував, але, наскільки бачу, не всю. По ГОК-ам виплатили частину, ПУМБ не платив, ММК і Азовсталь за 2018 рік хіба платили дивіденди (не найшов інфи)?
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:25

stryzhko
Картинки в Вашем посте viewtopic.php?p=4743340#p4743340, к сожалению, не открываются.
Или это только у меня?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 23:38

  ЛАД написав:stryzhko
Картинки в Вашем посте viewtopic.php?p=4743340#p4743340, к сожалению, не открываются.
Или это только у меня?


Открылись нормально у меня. (правая кнопка - открыть картинку в новой вкладке)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201909 ... dfc4ed.jpg
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201909 ... 24d37f.jpg
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 00:04

  холява написав:Shustoff

Вот ,хрен с ним, с сладким перцем ...его пенсионеры мало едят.
К тому же можно на улице купить у садоводов и огородников (слава им ).
Я про основные продукты , крупы, масло , сахар , макароны ....бензин .
Ну Вы же понимаете ?


Да ничего там не увеличивается, тем более на базовые продукты, даже по официальной статистике , последние месяцы идет снижение потребительских цен.

2019 - 101,0 100,5 100,9 101,0 100,7 99,5 99,4

https://index.minfin.com.ua/economy/ind ... tion/2019/


Но конечно же на рынке присутствует всплески спекулятивных цен, огромный дисбаланс, вызванный раздутым курсом бакса и вследствии этого кратным разрывом цен на одни и те же продукты, не имеющий никакого экономического оправдания, только подтверждающий то что курсовые рамки непомерно раздуты.

Но все эти вопросы анализируются и обсуждаются в другой ветке, здесь это немного офтоп :

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Или вы думаете вы одни тут такие туземунеры , сидящие в баксе и ждущие когда гривна обвалится до 100 , на "благо страны", а после вас хоть потоп ? Барыги, взвинтившие цены кратно подстраиваясь не под реальную себестоимость а под такой же раздутый бакс, тоже неохотно сбавляют цены, у них свой туземун. Вы думаете волшебник в глубом вертолете должен прилететь и снизиить вам цены ? Кроме вас и вашего спроса или не спроса на спекулятивные цены никто это не сделает. Но подробнее об этом в профильной теме.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 00:13

  Ser Fil написав:
  yuri_m написав:
  Alex2007 написав:Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. :shock: :|
Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края. :?

Как только вся основная масса народа и бизнеса войдет в гривну, так сразу и произойдет разворот. Толпа не может быть права и оказаться в прибыли. Сначала разденут держателей валюты, а потом поимеют держателей гривны.


Давить будут одновременно: по одному - курсом, по второму - реХформой
Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов.
Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег.
Пристайко вопрос решил - США денег не даст.
Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%.
Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
в будние дни такое надо писать в тему политики ! а вообще не нагнетайте ! "Заграница нам поможет "
и цемахи тут ни при чем. как заграница выдвинула Зе так его и задвинет если будет неугодным.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 00:24

  yuri_m написав:
  asti написав:Дак, а где зажим?
Или по-вашему НБУ не скупил на межбанке больше 3х ярдов баксов? Ставки высокие - это да, но они ведь падают, и хорошо так падают! Вспомните, год назад баксы брали под 10% годовых, а завтра на аукционе предлагают 5,5 максимум - падение почти в 2 раза - это мало по-вашему? Гривну весной брали под 19,5, а сейчас на 16 спустились. Да, ставки пока высокие - так пользуйтесь, а не сидите на мешках с баксом и бузите пока умные люди стригут купоны//))

а под 1% у МВФ - это плохо. Так? Ведь миссию МВФ новая власть просто отбрила в прошлый раз, за пару дней до её визита отправив в отставку правительство. В этот раз думаю будет что-то подобное. Могут просто сказать "нам ваш кредит не нужен, у нас НБУ и так с рынка валюты накупил". И? Взять же кредит не самоцель, а цель - перекредитоваться по хорошим условиям! А тут вместо 1% от МВФ берем под 5.5% в долларах, или 16.5-17.5% в гривне.
вот никто не смотрит первоисточники еще три года назад в программе будущего президента было четко и понятно сформулировано мнение по поводу МВФ ... :mrgreen: вы таки пересмотрите настоящую программу с которой преЗЕдент шел на выбор три года назад и многое станет на свои места :lol:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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