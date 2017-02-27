asti написав:Дак, а где зажим? Или по-вашему НБУ не скупил на межбанке больше 3х ярдов баксов? Ставки высокие - это да, но они ведь падают, и хорошо так падают! Вспомните, год назад баксы брали под 10% годовых, а завтра на аукционе предлагают 5,5 максимум - падение почти в 2 раза - это мало по-вашему? Гривну весной брали под 19,5, а сейчас на 16 спустились. Да, ставки пока высокие - так пользуйтесь, а не сидите на мешках с баксом и бузите пока умные люди стригут купоны//))
Т.е. под 10% или под 5.5% брать баксы с рынка - это гуд, а под 1% у МВФ - это плохо. Так? Ведь миссию МВФ новая власть просто отбрила в прошлый раз, за пару дней до её визита отправив в отставку правительство. В этот раз думаю будет что-то подобное. Могут просто сказать "нам ваш кредит не нужен, у нас НБУ и так с рынка валюты накупил". И? Взять же кредит не самоцель, а цель - перекредитоваться по хорошим условиям! А тут вместо 1% от МВФ берем под 5.5% в долларах, или 16.5-17.5% в гривне. И ставки в гривне падают не потому, что так хорошо всё в стране, а потому что бизнес умирает! Нет спроса на кредиты, вот ставки и падают. Поймите наконец о чём я говорю. БИЗНЕС В СТРАНЕ УМИРАЕТ! Завтра еще примут пачку законов об ужесточении налогообложения для малого и среднего бизнеса, и на улицах без работы окажется еще несколько сот тысяч человек. Зато доллар "па 25"!
Вот ,хрен с ним, с сладким перцем ...его пенсионеры мало едят. К тому же можно на улице купить у садоводов и огородников (слава им ). Я про основные продукты , крупы, масло , сахар , макароны ....бензин . Ну Вы же понимаете ?
У садоводов и огородников цены не сильно ниже, а на рынках и выше бывают. И да, а сильно много пенсионеры бензина покупают и, главное, куда и зачем?)) И мы тут как-бы не о пенсионерах говорим, а обо всём в целом
asti написав:...... Вы не в первый раз отсылаете к егип. фунту. Подробнее прокомментировать не можете?
Там была ситуация похожая с нашей - там тоже спекулянты скупали госдолг пачками но местный Центробанк долго держал планку в 17,8 - 17,9 фунтов за доллар (в нашем случае - 25), а потом умыл руки и курс покатился до уровня 16 - 16,2 за доллар и продолжает там оставаться. У нас похожая ситуация, мне так думается - можем откатиться до уровня 24 и там долго потом болтаться если, конечно, в мире спокойно всё будет//)
Спасибо за ответ! Понятно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Вот ,хрен с ним, с сладким перцем ...его пенсионеры мало едят. К тому же можно на улице купить у садоводов и огородников (слава им ). Я про основные продукты , крупы, масло , сахар , макароны ....бензин . Ну Вы же понимаете ?
Да ничего там не увеличивается, тем более на базовые продукты, даже по официальной статистике , последние месяцы идет снижение потребительских цен.
Но конечно же на рынке присутствует всплески спекулятивных цен, огромный дисбаланс, вызванный раздутым курсом бакса и вследствии этого кратным разрывом цен на одни и те же продукты, не имеющий никакого экономического оправдания, только подтверждающий то что курсовые рамки непомерно раздуты.
Но все эти вопросы анализируются и обсуждаются в другой ветке, здесь это немного офтоп :
Или вы думаете вы одни тут такие туземунеры , сидящие в баксе и ждущие когда гривна обвалится до 100 , на "благо страны", а после вас хоть потоп ? Барыги, взвинтившие цены кратно подстраиваясь не под реальную себестоимость а под такой же раздутый бакс, тоже неохотно сбавляют цены, у них свой туземун. Вы думаете волшебник в глубом вертолете должен прилететь и снизиить вам цены ? Кроме вас и вашего спроса или не спроса на спекулятивные цены никто это не сделает. Но подробнее об этом в профильной теме.
Alex2007 написав:Оно то вроде всё так. Только как раз все/большинство говорят/ждут/надеются, что будет только дорожать, потому что гладиоуз и сезонность. Поэтому достоверно не понятно доколе будет продолжаться этот медвежий шабаш. Отпружинить то когда-то отпружинит, вопрос только - от каких значений. Весной тоже думали, что дно 27-26.5, а оно вот как вышло = 25 и ни конца, ни края.
Как только вся основная масса народа и бизнеса войдет в гривну, так сразу и произойдет разворот. Толпа не может быть права и оказаться в прибыли. Сначала разденут держателей валюты, а потом поимеют держателей гривны.
Давить будут одновременно: по одному - курсом, по второму - реХформой
Эпоха бедности закончилась. В новом бюджете вводится 33 позиции увеличений штрафов, сборов и прямых ставок налогов. Война будет прекращена. Лучший способ - оставить армию без денег. Пристайко вопрос решил - США денег не даст. Гончарук добавил - расходы на оборону планируются снизить на 8%. Государственных служащих у нас мало и их не ценят. Планируется увеличение зарплаты государственным служащим на 30%.
asti написав:Дак, а где зажим? Или по-вашему НБУ не скупил на межбанке больше 3х ярдов баксов? Ставки высокие - это да, но они ведь падают, и хорошо так падают! Вспомните, год назад баксы брали под 10% годовых, а завтра на аукционе предлагают 5,5 максимум - падение почти в 2 раза - это мало по-вашему? Гривну весной брали под 19,5, а сейчас на 16 спустились. Да, ставки пока высокие - так пользуйтесь, а не сидите на мешках с баксом и бузите пока умные люди стригут купоны//))
а под 1% у МВФ - это плохо. Так? Ведь миссию МВФ новая власть просто отбрила в прошлый раз, за пару дней до её визита отправив в отставку правительство. В этот раз думаю будет что-то подобное. Могут просто сказать "нам ваш кредит не нужен, у нас НБУ и так с рынка валюты накупил". И? Взять же кредит не самоцель, а цель - перекредитоваться по хорошим условиям! А тут вместо 1% от МВФ берем под 5.5% в долларах, или 16.5-17.5% в гривне.
вот никто не смотрит первоисточники еще три года назад в программе будущего президента было четко и понятно сформулировано мнение по поводу МВФ ... вы таки пересмотрите настоящую программу с которой преЗЕдент шел на выбор три года назад и многое станет на свои места
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html