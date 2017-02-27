Surfer написав:Да ничего там не увеличивается, тем более на базовые продукты, даже по официальной статистике , последние месяцы идет снижение потребительских цен.
Но конечно же на рынке присутствует всплески спекулятивных цен, огромный дисбаланс, вызванный раздутым курсом бакса и вследствии этого кратным разрывом цен на одни и те же продукты, не имеющий никакого экономического оправдания, только подтверждающий то что курсовые рамки непомерно раздуты.
Но все эти вопросы анализируются и обсуждаются в другой ветке, здесь это немного офтоп :
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте
Или вы думаете вы одни тут такие туземунеры , сидящие в баксе и ждущие когда гривна обвалится до 100 , на "благо страны", а после вас хоть потоп ? Барыги, взвинтившие цены кратно подстраиваясь не под реальную себестоимость а под такой же раздутый бакс, тоже неохотно сбавляют цены, у них свой туземун. Вы думаете волшебник в глубом вертолете должен прилететь и снизиить вам цены ? Кроме вас и вашего спроса или не спроса на спекулятивные цены никто это не сделает. Но подробнее об этом в профильной теме.
в той теме Серфер очень умело спекулирует \ жонгрует фактами сравнивая низкосортное г...о с нормальными продуктами или же находя временные акционные цены и сравнивая их с обычными , или находит ссылки на оптовые поставки товаров и выдает эти оптовые цены за розничные - сравнивая с розничными .
там по пунктах я вам все и разложил.