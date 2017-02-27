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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2022202320242025

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 336
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 01:00

  Surfer написав:Да ничего там не увеличивается, тем более на базовые продукты, даже по официальной статистике , последние месяцы идет снижение потребительских цен.

Но конечно же на рынке присутствует всплески спекулятивных цен, огромный дисбаланс, вызванный раздутым курсом бакса и вследствии этого кратным разрывом цен на одни и те же продукты, не имеющий никакого экономического оправдания, только подтверждающий то что курсовые рамки непомерно раздуты.

Но все эти вопросы анализируются и обсуждаются в другой ветке, здесь это немного офтоп :

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Или вы думаете вы одни тут такие туземунеры , сидящие в баксе и ждущие когда гривна обвалится до 100 , на "благо страны", а после вас хоть потоп ? Барыги, взвинтившие цены кратно подстраиваясь не под реальную себестоимость а под такой же раздутый бакс, тоже неохотно сбавляют цены, у них свой туземун. Вы думаете волшебник в глубом вертолете должен прилететь и снизиить вам цены ? Кроме вас и вашего спроса или не спроса на спекулятивные цены никто это не сделает. Но подробнее об этом в профильной теме.

в той теме Серфер очень умело спекулирует \ жонгрует фактами сравнивая низкосортное г...о с нормальными продуктами или же находя временные акционные цены и сравнивая их с обычными , или находит ссылки на оптовые поставки товаров и выдает эти оптовые цены за розничные - сравнивая с розничными .
там по пунктах я вам все и разложил.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 02:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:там по пунктах я вам все и разложил.


Б-Балабол. где ты а где полочки, иди проспись - нажрался уже видимо. Цены - никаких не оптовых рынков а розничные цены крупных сетевых супермаркетов.
Surfer
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