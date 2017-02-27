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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2022202320242025

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 336
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 01:00

  Surfer написав:Да ничего там не увеличивается, тем более на базовые продукты, даже по официальной статистике , последние месяцы идет снижение потребительских цен.

Но конечно же на рынке присутствует всплески спекулятивных цен, огромный дисбаланс, вызванный раздутым курсом бакса и вследствии этого кратным разрывом цен на одни и те же продукты, не имеющий никакого экономического оправдания, только подтверждающий то что курсовые рамки непомерно раздуты.

Но все эти вопросы анализируются и обсуждаются в другой ветке, здесь это немного офтоп :

Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте

Или вы думаете вы одни тут такие туземунеры , сидящие в баксе и ждущие когда гривна обвалится до 100 , на "благо страны", а после вас хоть потоп ? Барыги, взвинтившие цены кратно подстраиваясь не под реальную себестоимость а под такой же раздутый бакс, тоже неохотно сбавляют цены, у них свой туземун. Вы думаете волшебник в глубом вертолете должен прилететь и снизиить вам цены ? Кроме вас и вашего спроса или не спроса на спекулятивные цены никто это не сделает. Но подробнее об этом в профильной теме.

в той теме Серфер очень умело спекулирует \ жонгрует фактами сравнивая низкосортное г...о с нормальными продуктами или же находя временные акционные цены и сравнивая их с обычными , или находит ссылки на оптовые поставки товаров и выдает эти оптовые цены за розничные - сравнивая с розничными .
там по пунктах я вам все и разложил.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 02:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:там по пунктах я вам все и разложил.


Б-Балабол. где ты а где полочки, иди проспись - нажрался уже видимо. Цены - никаких не оптовых рынков а розничные цены крупных сетевых супермаркетов.
Surfer
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 04:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЛАД написав:Вы не в первый раз отсылаете к егип. фунту. Подробнее прокомментировать не можете?

А Вы и сами можете посмотреть историю египетского фунта во времени здесь:
http://www.profinance.ru/charts/2017-05 ... =USD/EGP&p

Причем, с 1995 года, с курса 3,40 фунтов за доллар, идет периодическая девальвация с коррекцией (откатами). Крайняя девальвация с 8 до 19 фунтов была в 2016 году, а потом с февраля 2017 года идет откат до современного уровня 16,4 фунта.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 05:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  дарий написав:Кстати, очень насторожила продажа народу газа на зиму при оплате сейчас...
Жди беды, мабуть, газ серьезно припадет.


Якщо ціна впаде, то:
ДОДАТКОВА УГОДА
до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам
Якщо в період, з 01 жовтня поточного року до 31 березня наступного року, ціна на природний газ буде нижчою за ціну, за якою було
здійснено передплату, то постачання здійснюється за цінами та на загальних умовах, передбачених Договором, без урахування
передплаченого об’єму (обсягу) природного газу.


Хоча не всі розуміють, що до передплаченої ціни 6 грн. додасться ще щонайменше 1,15 грн. за розподіл і транспортування. Але намагатись зібрати передплату і знижувати далі ціну у вересні "геніальний" хід.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:08

Ой+

Блин, ну отскочили уже цены, если на минимуме цена на хабе была 7,17 евро/МВт то вчера уже 9,36 евро/МВт

С учетом курса, транспортировки до границы + ПДВ , в гривнах цена на минимуме была 3758 грн/тыс.м3 , вчера уже 4525 грн
Это изменение за 5 дней +20,6%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:29

  zzzzzz написав:Блин, ну отскочили уже цены, если на минимуме цена на хабе была 7,17 евро/МВт то вчера уже 9,36 евро/МВт
Это изменение за 5 дней +20,6%
Просто удивительно - как на такой стратегически важный товар с оборотом в десятки миллиардов евро в год (а может и сотни) может так прыгать цена?! Тут недавно КТО-ТО :) ванговал, что мол, европейские газохранилища уже под завязку и цена скоро вообще ниже плинтуса упадет, а оно вона как...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:вы таки пересмотрите настоящую программу с которой преЗЕдент шел на выбор три года назад и многое станет на свои места

Не дивився жодної серії цієї лабуди, але подивився цей уривок...
І тут просто плагіат... ай да зеля.
https://www.youtube.com/watch?v=LoWCv0xTGTc
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:33

  asti написав:
  zzzzzz написав:Блин, ну отскочили уже цены, если на минимуме цена на хабе была 7,17 евро/МВт то вчера уже 9,36 евро/МВт
Это изменение за 5 дней +20,6%
Просто удивительно - как на такой стратегически важный товар с оборотом в десятки миллиардов евро в год (а может и сотни) может так прыгать цена?! Тут недавно КТО-ТО :) ванговал, что мол, европейские газохранилища уже под завязку и цена скоро вообще ниже плинтуса упадет, а оно вона как...


Года назад цена на хабе была 29 евро , а сегодня 9 евро
Живите своим умом!
zzzzzz
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