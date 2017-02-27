Причем, с 1995 года, с курса 3,40 фунтов за доллар, идет периодическая девальвация с коррекцией (откатами). Крайняя девальвация с 8 до 19 фунтов была в 2016 году, а потом с февраля 2017 года идет откат до современного уровня 16,4 фунта.
дарий написав:Кстати, очень насторожила продажа народу газа на зиму при оплате сейчас... Жди беды, мабуть, газ серьезно припадет.
Якщо ціна впаде, то:
ДОДАТКОВА УГОДА до Типового договору постачання природного газу побутовим споживачам Якщо в період, з 01 жовтня поточного року до 31 березня наступного року, ціна на природний газ буде нижчою за ціну, за якою було здійснено передплату, то постачання здійснюється за цінами та на загальних умовах, передбачених Договором, без урахування передплаченого об’єму (обсягу) природного газу.
Хоча не всі розуміють, що до передплаченої ціни 6 грн. додасться ще щонайменше 1,15 грн. за розподіл і транспортування. Але намагатись зібрати передплату і знижувати далі ціну у вересні "геніальний" хід.
zzzzzz написав:Блин, ну отскочили уже цены, если на минимуме цена на хабе была 7,17 евро/МВт то вчера уже 9,36 евро/МВт Это изменение за 5 дней +20,6%
Просто удивительно - как на такой стратегически важный товар с оборотом в десятки миллиардов евро в год (а может и сотни) может так прыгать цена?! Тут недавно КТО-ТО ванговал, что мол, европейские газохранилища уже под завязку и цена скоро вообще ниже плинтуса упадет, а оно вона как...
zzzzzz написав:Блин, ну отскочили уже цены, если на минимуме цена на хабе была 7,17 евро/МВт то вчера уже 9,36 евро/МВт Это изменение за 5 дней +20,6%
Просто удивительно - как на такой стратегически важный товар с оборотом в десятки миллиардов евро в год (а может и сотни) может так прыгать цена?! Тут недавно КТО-ТО ванговал, что мол, европейские газохранилища уже под завязку и цена скоро вообще ниже плинтуса упадет, а оно вона как...
Года назад цена на хабе была 29 евро , а сегодня 9 евро А 1 марта 2018 когда рашка сократила транзит через Украину цена на хабе взлетала до 76 евро
Хорошо идем Паническая надбавка падает, продолжаем курс на ЭОК. Для тех, кто не понимает, откуда в страну текут баксы, продублирую свое старое сообщение: viewtopic.php?p=3812123#p3812123
При падении курса повышается покупательная способность населения, что делает внутренний рынок привлекательным для инвесторов, и они активнее сюда заходят. Что касается абсолютных чисел, при падении курса повысится спрос на импорт, но, соответственно, повысится и заводимая выручка. Расскажу на примере почему так: Есть условный сельхоз-экспортер К. До 2014 года себестоимость производства 1 тонны товара П была условно 800 грн ($100), продавал он ее на внешнем рынке условно за $125, после чего $100 заводил как выручку для покрытия затрат, $25 оседали в оффшорах. Нынче после кризиса себестоимость 1 тонны товара П составляет 1300 грн ($50), экспортер К продает его на внешнем рынке за $110, после чего $50 заводит как выручку и $60 оседают в оффшорах. Что изменится при курсе 15? Себестоимость упадет до 1100 ($73) и экспортер К будет заводить $73 в Украину и $37 будет оседать в офшорах. Т.е. вместо $50 будет заходить $73 с каждой единицы товара.
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
yama написав: в той теме Серфер очень умело спекулирует \ жонгрует фактами сравнивая низкосортное г...о с нормальными продуктами или же находя временные акционные цены и сравнивая их с обычными , или находит ссылки на оптовые поставки товаров и выдает эти оптовые цены за розничные - сравнивая с розничными . там по пунктах я вам все и разложил.
Это да, есть такая категория, особенно если речь о зарубежных ценах, где всё "намного дешевле, чем в Украине". "Покупаю всё в 5 утра у знакомого оптовика по акции и обязательно торгуюсь"