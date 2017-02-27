Может корректнее написать "обрезать рога зеленому оленю" ???))))))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:19
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:24
Нет.
В танке я себя чувствую уютно и безопасно. Но пока сейчас оперативная обстановка кажется спокойной - можно поплавать на бумажном кораблике, позагорать, рыбку половить (пока решение не принял)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:26
Да буквально вчера или позавчера писал, что слил одну из своих зеленых "катлет" в гривну... и свято верит в "утвердение" гривны
Так все таки, признавайтесь - есть еще кто-то, кроме zzzzzz и Alexа, кто конвертнулся ?
Прошу решительных признаться (-:
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:29
А мне всё-таки ситуация всё больше напоминает лето 2008.
Голову на отсечение, естественно, не дам и шляпу есть не буду.
Хотя сегодня падение доллара продолжается - 24,85/24,905 на 09.59 по курс.ком.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 вер, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:31
Сейчас идет проверка у кого крепче нервишки. Имеет смысл перевести часть уе в грн и положить на депо на 0,5-1 год? ставки вроде неплохие.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:37
сентябрьские долги выгоднее отдать по низкому курсу.А вот в октябре поглядим.там и руда подоспеет -30%,и Маркарова с новым бюджетом и невыполняемым старым,и отопительный сезон,и переговоры по транзиту газа. Как-то американским деньгам я доверяю больше.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:50
Я конечно не экономист, поэтому не бейте разу если глупость скажу, но
1. Сходство с 2008 в том, что нас заливают кредитным баблом.
Отличия
1. В 2008 (точнее с 2005 до 2008) это делали через "открытие банковского сектора западному капиталу, и соответственно кредитование. Целью было - высокая доходность на развивающемся (я бы даже сказал пустом) рынке. Но сейчас источник - долговые бумаги. А у этих денег немного другая природа (см. пункт 2).
2. Практика выкупа гос.долга общемировая, но это скорее политический инструмент, чем финансовый. И как тут кто-то правильно недавно сказал, чем больше бумаг скупит Россия, тем больше рычагов влияния у нее будет на нашу политику.
3. Исходя из пункта 2, следующие пол года, год (если не будет революции зимой) Россия будет заливать нас баблом, пока не решит вопросы Донбаса, Крыма, международных санкций, трубопровода, выборы в США в конце-концов и т.д.
4. + газ дешевый.
5. Исходя из пункта 3 и постоянного роста кол-ва баксов в экономике (гастарбайтеры, долговые бумаги, выручка экспортеров) гривна должна укрепляться...
Но вот только мне интересно, что по этому поводу думают сами экспортеры...
При том, не только сельхозники, но и металлурги...
Возможно, им пообещали снова открыть российский рынок, при этом не закрывая западные...
ЛАД, исходя из того, что я сказал, что еще общего между 8 и 19 на ваш взгляд ?
Кто, что добавит\поправит ?
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:51
Как-то все абстрактно. Проконтролировать выкладки невозможно. Пример бы увидеть по конкретному с/х товару в разрезе по годам, его себестоимости, цены продажи.
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:52
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:06
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