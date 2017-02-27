Додано: Вів 10 вер, 2019 09:50

ЛАД написав: А мне всё-таки ситуация всё больше напоминает лето 2008.

Голову на отсечение, естественно, не дам и шляпу есть не буду. А мне всё-таки ситуация всё больше напоминает лето 2008.Голову на отсечение, естественно, не дам и шляпу есть не буду.

Я конечно не экономист, поэтому не бейте разу если глупость скажу, но1. Сходство с 2008 в том, что нас заливают кредитным баблом.Отличия1. В 2008 (точнее с 2005 до 2008) это делали через "открытие банковского сектора западному капиталу, и соответственно кредитование. Целью было - высокая доходность на развивающемся (я бы даже сказал пустом) рынке. Но сейчас источник - долговые бумаги. А у этих денег немного другая природа (см. пункт 2).2. Практика выкупа гос.долга общемировая, но это скорее политический инструмент, чем финансовый. И как тут кто-то правильно недавно сказал, чем больше бумаг скупит Россия, тем больше рычагов влияния у нее будет на нашу политику.3. Исходя из пункта 2, следующие пол года, год (если не будет революции зимой) Россия будет заливать нас баблом, пока не решит вопросы Донбаса, Крыма, международных санкций, трубопровода, выборы в США в конце-концов и т.д.4. + газ дешевый.5. Исходя из пункта 3 и постоянного роста кол-ва баксов в экономике (гастарбайтеры, долговые бумаги, выручка экспортеров) гривна должна укрепляться...Но вот только мне интересно, что по этому поводу думают сами экспортеры...При том, не только сельхозники, но и металлурги...Возможно, им пообещали снова открыть российский рынок, при этом не закрывая западные...ЛАД, исходя из того, что я сказал, что еще общего между 8 и 19 на ваш взгляд ?Кто, что добавит\поправит ?