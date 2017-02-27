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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2024202520262027>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 336
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:19

  Вкладчик1234 написав:Тоже начинаю задумываться о снятии брони со своего зеленого танка

Может корректнее написать "обрезать рога зеленому оленю" ???))))))
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:24

  Investor_33 написав:
  Вкладчик1234 написав:Тоже начинаю задумываться о снятии брони со своего зеленого танка

Может корректнее написать "обрезать рога зеленому оленю" ???))))))

Нет.

В танке я себя чувствую уютно и безопасно. Но пока сейчас оперативная обстановка кажется спокойной - можно поплавать на бумажном кораблике, позагорать, рыбку половить :) (пока решение не принял)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:26

  twin написав:
  Amat написав:Так кто из Вас скинул баксы ?
А то я тоже уже в этот азарт вошел (((-:
Вот думаю скинуть по 24,85 или нет ?

Кто кроме zzzzzz еще в гривну конвертнулся ?

А коли zzzzzz в грн перейшов?


Да буквально вчера или позавчера писал, что слил одну из своих зеленых "катлет" в гривну... и свято верит в "утвердение" гривны

Так все таки, признавайтесь - есть еще кто-то, кроме zzzzzz и Alexа, кто конвертнулся ?

Прошу решительных признаться (-:
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:29

  Вкладчик1234 написав:
  Investor_33 написав:
  Вкладчик1234 написав:Тоже начинаю задумываться о снятии брони со своего зеленого танка

Может корректнее написать "обрезать рога зеленому оленю" ???))))))

Нет.

В танке я себя чувствую уютно и безопасно. Но пока сейчас оперативная обстановка кажется спокойной - можно поплавать на бумажном кораблике, позагорать, рыбку половить :) (пока решение не принял)

А мне всё-таки ситуация всё больше напоминает лето 2008.
Голову на отсечение, естественно, не дам и шляпу есть не буду. :)
Хотя сегодня падение доллара продолжается - 24,85/24,905 на 09.59 по курс.ком.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 10 вер, 2019 09:35, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:31

Сейчас идет проверка у кого крепче нервишки. Имеет смысл перевести часть уе в грн и положить на депо на 0,5-1 год? ставки вроде неплохие.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:37

  ЛАД написав:А мне всё-таки ситуация всё больше напоминает лето 2008. Голову на отсечение, естественно, не дам и шляпу есть не буду.

сентябрьские долги выгоднее отдать по низкому курсу.А вот в октябре поглядим.там и руда подоспеет -30%,и Маркарова с новым бюджетом и невыполняемым старым,и отопительный сезон,и переговоры по транзиту газа. Как-то американским деньгам я доверяю больше.

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:50

  ЛАД написав:А мне всё-таки ситуация всё больше напоминает лето 2008.
Голову на отсечение, естественно, не дам и шляпу есть не буду. :)



Я конечно не экономист, поэтому не бейте разу если глупость скажу, но
1. Сходство с 2008 в том, что нас заливают кредитным баблом.

Отличия
1. В 2008 (точнее с 2005 до 2008) это делали через "открытие банковского сектора западному капиталу, и соответственно кредитование. Целью было - высокая доходность на развивающемся (я бы даже сказал пустом) рынке. Но сейчас источник - долговые бумаги. А у этих денег немного другая природа (см. пункт 2).

2. Практика выкупа гос.долга общемировая, но это скорее политический инструмент, чем финансовый. И как тут кто-то правильно недавно сказал, чем больше бумаг скупит Россия, тем больше рычагов влияния у нее будет на нашу политику.

3. Исходя из пункта 2, следующие пол года, год (если не будет революции зимой) Россия будет заливать нас баблом, пока не решит вопросы Донбаса, Крыма, международных санкций, трубопровода, выборы в США в конце-концов и т.д.

4. + газ дешевый.

5. Исходя из пункта 3 и постоянного роста кол-ва баксов в экономике (гастарбайтеры, долговые бумаги, выручка экспортеров) гривна должна укрепляться...


Но вот только мне интересно, что по этому поводу думают сами экспортеры...
При том, не только сельхозники, но и металлурги...
Возможно, им пообещали снова открыть российский рынок, при этом не закрывая западные...

ЛАД, исходя из того, что я сказал, что еще общего между 8 и 19 на ваш взгляд ?

Кто, что добавит\поправит ?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:51

  Alex2006 написав:Хорошо идем :) Паническая надбавка падает, продолжаем курс на ЭОК. Для тех, кто не понимает, откуда в страну текут баксы, продублирую свое старое сообщение:
viewtopic.php?p=3812123#p3812123
При падении курса повышается покупательная способность населения, что делает внутренний рынок привлекательным для инвесторов, и они активнее сюда заходят. Что касается абсолютных чисел, при падении курса повысится спрос на импорт, но, соответственно, повысится и заводимая выручка. Расскажу на примере почему так:
Есть условный сельхоз-экспортер К. До 2014 года себестоимость производства 1 тонны товара П была условно 800 грн ($100), продавал он ее на внешнем рынке условно за $125, после чего $100 заводил как выручку для покрытия затрат, $25 оседали в оффшорах.
Нынче после кризиса себестоимость 1 тонны товара П составляет 1300 грн ($50), экспортер К продает его на внешнем рынке за $110, после чего $50 заводит как выручку и $60 оседают в оффшорах.
Что изменится при курсе 15? Себестоимость упадет до 1100 ($73) и экспортер К будет заводить $73 в Украину и $37 будет оседать в офшорах. Т.е. вместо $50 будет заходить $73 с каждой единицы товара.

Как-то все абстрактно. Проконтролировать выкладки невозможно. Пример бы увидеть по конкретному с/х товару в разрезе по годам, его себестоимости, цены продажи.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:06

  airmax78 написав:Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".

Может подскажете идеи портфеля "не оленя"? Может один из оленей последует Вашему примеру и спасете его от потери части "кровных"?
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