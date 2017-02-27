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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2024202520262027

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.4 5 336
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
79
Всього голосів : 336
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:16

  Любопытный написав:
  airmax78 написав:Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".

Может подскажете идеи портфеля "не оленя"? Может один из оленей последует Вашему примеру и спасете его от потери части "кровных"?


Полистайте архивы этого форума, подумайте. "Кровные" ж Ваши. Тут за 12 лет много всяких историй было.
За себя - обновляю импортные товары и по возможности - докупаю и буду докупать. Вопросов в чём хранить сбережения - нет.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:19

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Да буквально вчера или позавчера писал, что слил одну из своих зеленых "катлет" в гривну... и свято верит в "утвердение" гривны
Так все таки, признавайтесь - есть еще кто-то, кроме zzzzzz и Alexа, кто конвертнулся ?
  alexeii написав:Сейчас идет проверка у кого крепче нервишки. Имеет смысл перевести часть уе в грн и положить на депо на 0,5-1 год? ставки вроде неплохие.
  airmax78 написав:Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".

Судя по паническим метаниям и настойчивому желанию уйти в гривну, массовый житель Украины уже обработан в достаточной мере и можно начинать операцию "стрижка баранов". Ну не прямо сейчас, а подождать до конца недели, чтобы наверняка.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:19

  twin написав:
  Amat написав:Так кто из Вас скинул баксы ?
А то я тоже уже в этот азарт вошел (((-:
Вот думаю скинуть по 24,85 или нет ?

Кто кроме zzzzzz еще в гривну конвертнулся ?

А коли zzzzzz в грн перейшов?


Зет может играть в короткую и длинную.
Короткая, это на 1-2 недели.
Длинная на полгода.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:23

він що, буде пА 24 ???

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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:23

  Любопытный написав:Может один из оленей последует Вашему примеру и спасете его от потери части "кровных"?


Если гривна укрепилась, то это не значит, что доллар стал хуже.

Инвестор не должен стремиться просто сохранить свой капитал, он должен стремиться умножить его. Для этого нужен расчёт, разумный риск и везение.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Выскажусь от имени "пересичного оленя". Осенью 2008 года принял для себя стратегический принцип: гривна - только на пару месяцев жизни (а до того было 50/50). Какими сладкими ни были бы депозитные проценты по гривневым вкладам, каким бы розовым ни был гривнеукрепляж. Только твёрдая валюта, только хардкор. Особенно в моменты, когда "все, в едином порыве..."

Это всё до тех пор, пока не начнет фундаментально меняться состояние украинской экономики, государственного управления и судебной системы. Пока никаких фундаментальных изменений в упор не вижу.

Плюс наша зависимость от внешних рынков. Только в Штатах или ЕС чихнут, только в России кхе-кхекнут - у нас уже локальный кризис.

Короче, нуегонах.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:34

  Amat написав:
  proftpd66 написав:я думал что евро буде 1.08, но оно поднялось :roll:


А я кстати Вас послушал и пару недель назад скинул все свои еврики ((((=:

Вот теперь сижу улыбаюсь.

Что-то пока все мои "игры" с курсами проходят у меня только в минус ((((-:
Вот сейчас сижу и думаю над очередной "игрой" - пойдет бакс на 24 или нет. Скинуть баксы по 24,85 или не дергаться.


Невозможно выиграть у тех, кто устанавливает правила игры. )
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