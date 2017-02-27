Додано: Вів 10 вер, 2019 10:30

Выскажусь от имени "пересичного оленя". Осенью 2008 года принял для себя стратегический принцип: гривна - только на пару месяцев жизни (а до того было 50/50). Какими сладкими ни были бы депозитные проценты по гривневым вкладам, каким бы розовым ни был гривнеукрепляж. Только твёрдая валюта, только хардкор. Особенно в моменты, когда "все, в едином порыве..."



Это всё до тех пор, пока не начнет фундаментально меняться состояние украинской экономики, государственного управления и судебной системы. Пока никаких фундаментальных изменений в упор не вижу.



Плюс наша зависимость от внешних рынков. Только в Штатах или ЕС чихнут, только в России кхе-кхекнут - у нас уже локальный кризис.



Короче, нуегонах.