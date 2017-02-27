Amat написав:Что-то пока все мои "игры" с курсами проходят у меня только в минус ((((-: Вот сейчас сижу и думаю над очередной "игрой" - пойдет бакс на 24 или нет. Скинуть баксы по 24,85 или не дергаться.
При таком постоянном результате "игры" Вас не напрягает тот факт, что собираетесь сейчас скинуть по 24.85? Вас уже можно использовать как индикатор, и делать наоборот! Пойду-ка я приобрету пару-тройку тысяч у.е. "па 24.90".
Ох и индикаторы у Вас. Товарищ Зед тож продал и что? Может человеку будет достаточно 20-30 коп профита... а может и 5-10коп устроит.
Да, именно так. Продавая по 25,07 я от силы рассчитываю на 2% , то есть откупить 24,50(60) В сказки про курс 20-22 не верю.
Почему довольствуюсь 2% , да потому-что в банках 4% в год по доллару. 2% за пару недель поймать - это не плохо.
Alex2006 написав:Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50!
Який ви нетерплячий, почекайте трохи, буде вам і 26,5 після 20 серпня і 28 наприкінець вересня і навіть в листопаді буде і 31 і вище. Все буде.
зайдеш на форум і нагадаєш свій прогноз після 20 серпня,у вересні і навіть в листопаді разом посміємось.ок.
Investor_33 написав:Ох и индикаторы у Вас. Товарищ Зед тож продал и что? Может человеку будет достаточно 20-30 коп профита... а может и 5-10коп устроит.
Может ему и 1 коп достаточно, это его личное дело. Но продавать валюту тогда, когда даже самый "пересичный" уже с трусущимися руками бежит сдавать свои заначки - это считаю верхом безрассудства! Сдать-то можно, а вот дадут ли потом откупиться даже на 50 коп дороже? Выиграть сейчас можно 5-10 копеек, но потом потерять 2-3 гривны.
Investor_33 написав:Ох и индикаторы у Вас. Товарищ Зед тож продал и что? Может человеку будет достаточно 20-30 коп профита... а может и 5-10коп устроит.
Может ему и 1 коп достаточно, это его личное дело. Но продавать валюту тогда, когда даже самый "пересичный" уже с трусущимися руками бежит сдавать свои заначки - это считаю верхом безрассудства! Сдать-то можно, а вот дадут ли потом откупиться даже на 50 коп дороже? Выиграть сейчас можно 5-10 копеек, но потом потерять 2-3 гривны.
yuri_m написав:Может ему и 1 коп достаточно, это его личное дело. Но продавать валюту тогда, когда даже самый "пересичный" уже с трусущимися руками бежит сдавать свои заначки - это считаю верхом безрассудства! Сдать-то можно, а вот дадут ли потом откупиться даже на 50 коп дороже? Выиграть сейчас можно 5-10 копеек, но потом потерять 2-3 гривны.
Купившие по 27-28 уже столько и "потеряли". З.Ы. Не, ну Вы то точно сдадите по 30+ , наверное, просто ждите...
Друже, ви навіть не уявляєте, як все швидко змінюється, після того я вже неодноразово писав на рух в напрямку 24. Для підтвердження моїх слів ви можете навідати гілку Улана і побачити мої прогнози навіть по датам.