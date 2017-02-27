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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 202620272028202920302031>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 337
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
80
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:51

  Investor_33 написав:
  yuri_m написав:
  Amat написав:Что-то пока все мои "игры" с курсами проходят у меня только в минус ((((-:
Вот сейчас сижу и думаю над очередной "игрой" - пойдет бакс на 24 или нет. Скинуть баксы по 24,85 или не дергаться.

При таком постоянном результате "игры" Вас не напрягает тот факт, что собираетесь сейчас скинуть по 24.85? 8) Вас уже можно использовать как индикатор, и делать наоборот! :mrgreen: Пойду-ка я приобрету пару-тройку тысяч у.е. "па 24.90".

Ох и индикаторы у Вас. Товарищ Зед тож продал и что? Может человеку будет достаточно 20-30 коп профита... а может и 5-10коп устроит.


Да, именно так. Продавая по 25,07 я от силы рассчитываю на 2% , то есть откупить 24,50(60)
В сказки про курс 20-22 не верю.

Почему довольствуюсь 2% , да потому-что в банках 4% в год по доллару. 2% за пару недель поймать - это не плохо.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:54

  Nazarkino написав:
  sinus написав:
  Alex2006 написав:Эх, кабанчики, кабанчики, что ж вы так подвели... Когда появился сажатель "в последний вагон по 28" и "раньше 31 не сливаться", я уж подумал, что сейчас дело пойдет) Но не тут-то было... Вы ж можете, я в вас верю! Давайте активнее, надо 26.50! :)


Який ви нетерплячий, почекайте трохи, буде вам і 26,5 після 20 серпня і 28 наприкінець вересня і навіть в листопаді буде і 31 і вище.
Все буде.


зайдеш на форум і нагадаєш свій прогноз після 20 серпня,у вересні і навіть в листопаді разом посміємось.ок. :mrgreen:


sinus ну що там ще чекаємо 28,31 :mrgreen: :mrgreen:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Ох и индикаторы у Вас. Товарищ Зед тож продал и что? Может человеку будет достаточно 20-30 коп профита... а может и 5-10коп устроит.

Может ему и 1 коп достаточно, это его личное дело. Но продавать валюту тогда, когда даже самый "пересичный" уже с трусущимися руками бежит сдавать свои заначки - это считаю верхом безрассудства! Сдать-то можно, а вот дадут ли потом откупиться даже на 50 коп дороже? Выиграть сейчас можно 5-10 копеек, но потом потерять 2-3 гривны.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:59

  yuri_m написав:
  Investor_33 написав:Ох и индикаторы у Вас. Товарищ Зед тож продал и что? Может человеку будет достаточно 20-30 коп профита... а может и 5-10коп устроит.

Может ему и 1 коп достаточно, это его личное дело. Но продавать валюту тогда, когда даже самый "пересичный" уже с трусущимися руками бежит сдавать свои заначки - это считаю верхом безрассудства! Сдать-то можно, а вот дадут ли потом откупиться даже на 50 коп дороже? Выиграть сейчас можно 5-10 копеек, но потом потерять 2-3 гривны.


Я продал немного, мне самому страшно :lol:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Может ему и 1 коп достаточно, это его личное дело. Но продавать валюту тогда, когда даже самый "пересичный" уже с трусущимися руками бежит сдавать свои заначки - это считаю верхом безрассудства! Сдать-то можно, а вот дадут ли потом откупиться даже на 50 коп дороже? Выиграть сейчас можно 5-10 копеек, но потом потерять 2-3 гривны.

Купившие по 27-28 уже столько и "потеряли".
З.Ы. Не, ну Вы то точно сдадите по 30+ , наверное, просто ждите...
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:00

  Senkiv написав:він що, буде пА 24 ???

*Відправлено з Чату

ну да)
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:09

  Zebra написав:Пружинить вверх будет ракетой.

Позначте ціль ракети :roll: … ріст ропочався із 3,4 цента, зараз тест 4-х, тобто 16,4% росту нац. валюти, … який потенціал пружини на вашу мудру думку? 8)
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:18

  airmax78 написав:Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".


Вчера задавался темже вопросом, насколько коротка память у народа. При яныке 24% насыпали и то, я был на шухере постоянно, и в феврале 2014 разорвал досрочно депо.

Сейчас разрывать нельзя, процент на треть меньше, налог 20%... и все-равно есть "клиентура" у церкви свидетелей гривны.

Ну а догмы сменились на рынок земли, сверхурожай кукурузы и классическое "запад нам поможет".
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:21

  Nazarkino написав:


sinus ну що там ще чекаємо 28,31 :mrgreen: :mrgreen:


Друже, ви навіть не уявляєте, як все швидко змінюється, після того я вже неодноразово писав на рух в напрямку 24.
Для підтвердження моїх слів ви можете навідати гілку Улана і побачити мої прогнози навіть по датам.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:21

  Moneta написав:
  airmax78 написав:Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".


Вчера задавался темже вопросом, насколько коротка память у народа. При яныке 24% насыпали и то, я был на шухере постоянно, и в феврале 2014 разорвал досрочно депо.

Сейчас разрывать нельзя, процент на треть меньше, налог 20%... и все-равно есть "клиентура" у церкви свидетелей гривны.

Ну а догмы сменились на рынок земли, сверхурожай кукурузы и классическое "запад нам поможет".

Какой вам нужен чтобы вы тоже свидетелем гривны стали? 24? или ниже?
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