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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20272028202920302031>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 337
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
13
нижче 25.25
24%
80
Всього голосів : 337
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:22

  KOKS написав:Завтра резкий обвал до 25.5 так что сутра запасаться!


Что ж, можно подвести итоги, очередной балабол детектед и аппрувд ! Никак парнокопытные не заговорят курс своими танцами с бубном.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:22

  Moneta написав:
  airmax78 написав:Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".


Вчера задавался темже вопросом, насколько коротка память у народа. При яныке 24% насыпали и то, я был на шухере постоянно, и в феврале 2014 разорвал досрочно депо.

Сейчас разрывать нельзя, процент на треть меньше, налог 20%... и все-равно есть "клиентура" у церкви свидетелей гривны.

Ну а догмы сменились на рынок земли, сверхурожай кукурузы и классическое "запад нам поможет".


Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Investor_33 написав:Купившие по 27-28 уже столько и "потеряли".
З.Ы. Не, ну Вы то точно сдадите по 30+ , наверное, просто ждите...

Железный аргумент. :mrgreen: Т.е. курс упал на 2-3 гривны, и всё это время они скромно сидели сопели в 2 дырочки, а теперь душа горит срочно сдать? Типичная тактика "аленей": покупать на пике и сдавать на дне. :mrgreen: Лично я сдавать не собираюсь, даже если еще вдруг просадят курс до 24.50. Экономика в заднице, в ВР полный шабаш правового нигилизма. Продавать в такой ситуации твердую валюту? Ну-ну...
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:30

Ховайся в жито, пошел рист :mrgreen:

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:33

  sinus написав:
  Nazarkino написав:


sinus ну що там ще чекаємо 28,31 :mrgreen: :mrgreen:


Друже, ви навіть не уявляєте, як все швидко змінюється, після того я вже неодноразово писав на рух в напрямку 24.
Для підтвердження моїх слів ви можете навідати гілку Улана і побачити мої прогнози навіть по датам.


ого бистрий однако :mrgreen: я вже реально очікував на грудень 31 а тут вже халепа 24 настоящий прогнозіст))
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:37

  zzzzzz написав:Ховайся в жито, пошел рист :mrgreen:



наверное НБУ вышел
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:37

  Nazarkino написав:
  sinus написав:
  Nazarkino написав:


sinus ну що там ще чекаємо 28,31 :mrgreen: :mrgreen:


Друже, ви навіть не уявляєте, як все швидко змінюється, після того я вже неодноразово писав на рух в напрямку 24.
Для підтвердження моїх слів ви можете навідати гілку Улана і побачити мої прогнози навіть по датам.


ого бистрий однако :mrgreen: я вже реально очікував на грудень 31 а тут вже халепа 24 настоящий прогнозіст))

Слідкуйте за прогнозами на гілці Улана,там більш оперативніший прогноз, якщо мій прогноз на 15 вересня зійдеться,то на 30 вересня буду прогнозувати 24,6.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:39

Кор.счета 44,3 млрд ( - 4 млрд )

НБУ вчера купил только 20 млн
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:39

Середньорічна-зважена

  дядя Caша написав:
in memory of

Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ...

Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы...

US



Дата_____Об`єм _Курс__Дельта_СерРічна_Дельта
_________МБ____НБУ___на вчора_________на вчора
02.09.2019 346,890 25,2635 0,11940 26,4348 -0,0043
03.09.2019 666,710 25,2969 0,03340 26,4268 -0,0080
04.09.2019 744,630 25,2635 -0,0334 26,4177 -0,0091
05.09.2019 1009,93 25,3106 0,04720 26,4061 -0,0116
06.09.2019 905,190 25,0860 -0,2246 26,3939 -0,0123

Середньотижнева зміна курсу НБУ: -0,011615(0,020305). Курс падав. Впало в середньому по 1.1615 копійки за добу. Чередується! Ринок дихає. Знову змінили напрямок і впали десь в 2 рази повільніше, ніж росли на тому тижні.

І цікавинка - у четвер і пʼятницю дуже великі оберти, і це після валютних виплат, та оголошення нової облікової ставки :x

Середньотижнева зміна СерРічної вартості доляра на МБ: -0,009043(-0,008326). СерРічна падала на тижні в середньому по 0.9043 копійки за добу. Швидкість падіння трошки прискорилась.

Повні оберти МБ за тиждень - 3673,3551(2437,7914) млн. долярів. Виросли. Робочий тиждень повний. Середні середньодобові оберти за тиждень: 734,67(609,45) млн., також чуттєво виросли аж на + 125,22(+ 35,62) млн. І вони більші за середньоарифметичні оберти за рік на добу 580,48(575,75), які також трошки виросли на 4,73 млн. Останнє значення середніх річних обертів таке, при якому при щоденних обертах середньоарифметична співпадала б із зваженною.

СередньоРічна на кінець тижня склала - 26,393896. Вона на 6,18(4,48) відсотка ВИЩА за поточний МБ - 24,85769.

Доляр вцілому дорожчий на 1,54(1,13) гривні від поточного курсу. Настала осінь і, як на мене, сезонність ніхто не відменяв. А тут ще великі борги почали віддавати, та ще й з золотовалютних запасів. :|

Мені здається, я колись писав, що я за Європу. Тому свій капітал я рахую в євро. За останній рік само євро добряче впало, тому мій капітал добряче підріс. І це треба зафіксувати!

Треба купувати доляр! А я проте, ще й євро купляю! :!:

Зображення

Подивитись минулий рік.

Подивитись 2017 рік.

Подивитись 2016 рік.

Подивитись 2015 рік.

ВО

PS
Коїться щось алогічне. На виплатах боргів золотовалютні на момент нижче 21 млрд. І де хто сильно васалить! Натомість НБУ не дуже то і стримує загадковий укріпляж. Так вчора він відкупив всього на 478,74331 млн. гривень, а це навіть меньше задекларованої величини 20 млн. долярів! Здається хтось дав команду до вирішення питання з МВФ працювати алогічно. Та на мою памʼять, після траншу МВФ гривня завжди припадала, бо треба було пристроїти ту частину траншу, яка йшла на підримку штанів. Так що сьогодняшні попередні розпродажі валюти за зниженими цінами ні до чого гарного не призведуть!

Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 10 вер, 2019 11:46, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вероятно все же, что мы перешли на иной уровень курса доллара.
В колебания от ниже 25 до 31-35 уже не верю.
Разве что если форс-мажор.
И в бюджет заложат меньше 29 уж точно.
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rasmus
 
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