Додано: Вів 10 вер, 2019 11:40

Вероятно все же, что мы перешли на иной уровень курса доллара.

В колебания от ниже 25 до 31-35 уже не верю.

Разве что если форс-мажор.

И в бюджет заложат меньше 29 уж точно.

"The quieter you become, the more you are able to hear"