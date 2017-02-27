zzzzzz написав:Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание.
Пост адресован был не мне, но вставлю и свои 5 копеек. Дефицит бюджета растет, просто его искусственно режут за счет статей капитальных инвестиций. Скрытно сокращают всё, что не видно сразу обычному жителю. Оставляют только социальные статьи, чтобы электорат раньше времени не взбунтовался. Однако первые тревожные сигналы уже есть! Принимать и обсуждать бюджет на 2020 год будут за закрытыми дверями. Но уже просочилась информация, что зарплаты бюджетникам и особенно чиновникам собираются поднять на 30-35%. Т.е. готовят себе лояльную поддержку по лекалу РФ. Заодно урезать на 8-10% расходы на армию. Почти полностью убрать субсидии. И заодно принять пакет по ужесточению налогообложения бизнеса. Т.е. хотят увеличить расходы на чиновников и сильнее стричь бизнес. Вот и вся "новизна" новой власти! Что будет в таком случае делать экономика страны? Верно, продолжать умирать! Посмотрите, на сколько больше уже стало вывесок "Сдам в аренду". Бизнес стремительно становится убыточным из-за сокращения денежной массы в обороте в угоду курсу. А тут хотят чиновникам +35% к зарплатам дать! "Откуда деньги, Зин?"
zzzzzz написав:Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание.
Пост адресован был не мне, но вставлю и свои 5 копеек. Дефицит бюджета растет, просто его искусственно режут за счет статей капитальных инвестиций. Скрытно сокращают всё, что не видно сразу обычному жителю. Оставляют только социальные статьи, чтобы электорат раньше времени не взбунтовался. Однако первые тревожные сигналы уже есть! Принимать и обсуждать бюджет на 2020 год будут за закрытыми дверями. Но уже просочилась информация, что зарплаты бюджетникам и особенно чиновникам собираются поднять на 30-35%. Т.е. готовят себе лояльную поддержку по лекалу РФ. Заодно урезать на 8-10% расходы на армию. Почти полностью убрать субсидии. И заодно принять пакет по ужесточению налогообложения бизнеса. Т.е. хотят увеличить расходы на чиновников и сильнее стричь бизнес. Вот и вся "новизна" новой власти! Что будет в таком случае делать экономика страны? Верно, продолжать умирать! Посмотрите, на сколько больше уже стало вывесок "Сдам в аренду". Бизнес стремительно становится убыточным из-за сокращения денежной массы в обороте в угоду курсу. А тут хотят чиновникам +35% к зарплатам дать! "Откуда деньги, Зин?"
Можу тільки приєднатись до цих слів, все так і є. Які висновки з цього можна зробити. ..?
airmax78 написав:Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".
Вчера задавался темже вопросом, насколько коротка память у народа. При яныке 24% насыпали и то, я был на шухере постоянно, и в феврале 2014 разорвал досрочно депо.
Сейчас разрывать нельзя, процент на треть меньше, налог 20%... и все-равно есть "клиентура" у церкви свидетелей гривны.
Ну а догмы сменились на рынок земли, сверхурожай кукурузы и классическое "запад нам поможет".
Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание.
В целом с вашими доводами в пользу грн можна согласиться, но для меня есть несколько "но", которые не позволяют мне уверовать в долгосрочно стабильную гривну.
Минфин последние три года живет мыслями о выплате внешних долгов, а не роста экономики. НБУ таргетирует инфляцию и сторонится любых упоминаний про ответсвенность в сфере экономического роста и занятости. Минэкономки четко говорит, мы не занем как обеспечить экономический рост и создание рабочих мест, но мы займемся дерегуляцией и прозрачными госзакупками.
При всем при этом, мы продолжаем отпрыгивать от низкой базы 2014-2015 гг. А главное - обьем ПИИ упрямо не растет, производительнсоть труда архаична и никак не соответсвует динамике роста зарплат. Весь наш скромный рост вызван спросом и потреблением, ресурс для которого по-факту задорого привлекают через госдолг, включая ОВГЗ, и перераспределяют черею бюджет. Курс подрезает экспорт, а рост долларового эквивалента ЗП на фоне растущей комуналки и реальной потребительской корзинки, состоящей из базовых продуктов не радует пересичного.
Мое субьективное ощущение, не претендующее на академическое исследование, природа нашей макроэкономчиеской стабильности - шатка и краткосрочна. Она основана, в первую очередь, на консервативной монетарной и фсискальной политике. При отсутствии мощной производственной базы, доступа предпринимателей к капиталу, помощи государства в борьбе за внешние рынки, конкуренции во всез отраслях, верховенства права и прочих базовых институций, всего лишь вопрос времени, когда очередной внешний шок потрепает карточный домик до основания.... в 29-32 ))
Пусть каждый, уверовавший в 22 и 24, задаст себе вопрос, готов ли он "сдать котлету" и зайти на грн депозит года на два или в 5 летние ОВГЗ?
ИМХО "Не потерять" - это тоже стратегия. И иногда в отдельных странах она куда лучше, чем "возможно заработать"
Востаннє редагувалось hamster bear в Вів 10 вер, 2019 12:10, всього редагувалось 2 разів.
Money talks, bullshit walks, that is how life goes.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 10.09.2019............2485,769 Гривна укрепилась на 17 копеек. Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. Сразу начали снижение, достигнув к 11 дневного минимума, который оказался на 5 копеек ниже открытия. После получасовой передышки передумали спускаться и пошли вверх. Достигнув после 12 уровня между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием, снова остановились. НБУ вчера, как оказалось, поскромничал. Однако, если предположить, что норму он выполнил, сумма скажет нам о том, что покупал он во второй части торгов, по крайней мере частично. Ликвидность сократилась за счет суточных сертификатов - на курс не влияет.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 06.09.2019 Усього, млн дол. США 491.9 Обороты чуть меньше, чем в четверг, но для пятницы экстремально высоки. Даже с учетом интервенции НБУ.