Все-таки видно, что новое поколение оленей, которых еще не стригли, подросло и даже каких-то денег успело накопить в эпоху "бідності і зубожіння".



Вчера задавался темже вопросом, насколько коротка память у народа. При яныке 24% насыпали и то, я был на шухере постоянно, и в феврале 2014 разорвал досрочно депо.



Сейчас разрывать нельзя, процент на треть меньше, налог 20%... и все-равно есть "клиентура" у церкви свидетелей гривны.



Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание. Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание.



В целом с вашими доводами в пользу грн можна согласиться, но для меня есть несколько "но", которые не позволяют мне увервоать в долгосрочно стабильную гривну.

Минфин последние три года живет мыслями о выплате внешних долгов, а не роста экономики. НБУ таргетирует инфляцию и сторонится любых упоминаний про ответсвенность в сфере экономического роста и занятости. Минэкономки четко говорит, мы не занем как обеспечить экономический рост и создание рабочих мест, но мы займемся дерегуляцией и прозрачными госзакупками.



При всем при этом, мы продолжаем отпрыгивать от низкой базы 2014-2015 гг. А главное - обьем ПИИ упрямо не растет, производительнсоть труда архаична и никак не соответсвует динамике роста зарплат. Весь наш скромный рост вызван спросом и потреблением, ресурс для которого по-факту задорого привлекают через госдолг, включая ОВГЗ, и перераспределяют черею бюджет. Курс подрезает экспорт, а рост долларового эквивалента ЗП на фоне растущей комуналки и реальной потребительской корзинки, состоящей из базовых продуктов не радует пересичного.



Мое субьективное ощущение, не претендующее на академическое исследование, природа нашей макроэкономчиеской стабильности - шатка и краткосрочна. Она основана, в первую очередь, на консервативной монетарной и фсискальной политике. При отсутствии мощной производственной базы, доступа предпринимателей к капиталу, помощи государства в борьбе за внешние рынки, конкуренции во всез отраслях, верховенства права и прочих базовых институций, всего лишь вопрос времени, когда очередной внешний шок потрепает карточный домик до основания.... в 29-32 ))



Пусть каждый, уверовавший в 22 и 24, задаст себе вопрос, готов ли он "сдать котлету" и зайти на грн депозит года на два или в 5 летние ОВГЗ?



