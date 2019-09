Додано: Вів 10 вер, 2019 12:14

sinus написав: rasmus написав: Вероятно все же, что мы перешли на иной уровень курса доллара.

В колебания от ниже 25 до 31-35 уже не верю.

Разве что если форс-мажор.

Може й так, а може після Нового року миттєво перескочимо на їнший рівень девальвації, більш логічне-останнє. Може й так, а може після Нового року миттєво перескочимо на їнший рівень девальвації, більш логічне-останнє.



Новая власть такой план реализует? Показать, что она такая дееспособная ))))

Понятно, что не все сдержать можно, но рубить сук, на котором сидишь - идиотизм.

"The quieter you become, the more you are able to hear"