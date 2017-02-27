RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20292030203120322033>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 338
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
80
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:10

  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание.

Пост адресован был не мне, но вставлю и свои 5 копеек. Дефицит бюджета растет, просто его искусственно режут за счет статей капитальных инвестиций. Скрытно сокращают всё, что не видно сразу обычному жителю. Оставляют только социальные статьи, чтобы электорат раньше времени не взбунтовался. Однако первые тревожные сигналы уже есть! Принимать и обсуждать бюджет на 2020 год будут за закрытыми дверями. Но уже просочилась информация, что зарплаты бюджетникам и особенно чиновникам собираются поднять на 30-35%. Т.е. готовят себе лояльную поддержку по лекалу РФ. Заодно урезать на 8-10% расходы на армию. Почти полностью убрать субсидии. И заодно принять пакет по ужесточению налогообложения бизнеса. Т.е. хотят увеличить расходы на чиновников и сильнее стричь бизнес. Вот и вся "новизна" новой власти! Что будет в таком случае делать экономика страны? Верно, продолжать умирать! Посмотрите, на сколько больше уже стало вывесок "Сдам в аренду". Бизнес стремительно становится убыточным из-за сокращения денежной массы в обороте в угоду курсу. А тут хотят чиновникам +35% к зарплатам дать! "Откуда деньги, Зин?"


ЗАНАВЕС! БРАВО!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2180
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:10

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Ну и коль уж речь пошла о дефиците, с каким дефицитом был фактически выполнен бюджет 2018 года , в процентах от ВВП и в номинальном выражении. ?

Да, этим вопросом я хочу публично показать вашу компетентность в данной теме.

1. за 2018 бюджет выполнен с дефицитом 1.66% от ВВП
2. в деньгах дефицит бюджета за 2018 год 128.341 миллиарда грн
3. по доходам план выполнен на 101.1%
4. по расходам на 99.4%

Как видим, по сведению баланса провала практически нет. Вас удовлетворил мой ответ?
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 10 вер, 2019 12:15, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 508
З нами з: 25.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:14

  sinus написав:
  rasmus написав:Вероятно все же, что мы перешли на иной уровень курса доллара.
В колебания от ниже 25 до 31-35 уже не верю.
Разве что если форс-мажор.
И в бюджет заложат меньше 29 уж точно.

Може й так, а може після Нового року миттєво перескочимо на їнший рівень девальвації, більш логічне-останнє.


Новая власть такой план реализует? Показать, что она такая дееспособная ))))
Понятно, что не все сдержать можно, но рубить сук, на котором сидишь - идиотизм.
А пришедшие к власти все же не идиоты.
"The quieter you become, the more you are able to hear"
rasmus
 
Повідомлень: 1172
З нами з: 23.04.09
Подякував: 131 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:16

  Faceless написав:
asti написав:а когда появиться, при 23,5 ??
Ждёте 23.5? Успехов
Я лишь предостерёг бы о том, что запоздало прыгать в "последний вагон" может быть очень опрометчиво.

Цифра 23.5 взята не с потолка
Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0
Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 503
З нами з: 25.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:27

Всем спасибо за ответы.
Вижу, что консерваторов все ещё больше, чем реформаторов.

В защиту последних последних хотел бы ещё добавить, что за последние несколько лет в Украине открылось или модифицировано более 200 (точную цифру не знаю) заводов. Происходит постоянное инвестирование в логистическую систему, особенно речной и морской инфраструктуры. Это я к тому, что экономика «не растёт». Не могу с этим согласиться .

Что касается меня как «индикатора» и моего вопроса о сдать сейчас. Для себя рассматривал лишь вариант 2%, как говорил Зет.

В долгосрочной перспективе доллар стабильнее вне сомнений.
Amat
 
Повідомлень: 1710
З нами з: 21.12.11
Подякував: 37 раз.
Подякували: 246 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:28

  Senkiv написав:він що, буде пА 24 ???

*Відправлено з Чату


Я уже начинаю испытывать кайф от этого изнасилования.
Как говорил покойный Майк 41: доллар он всегда есть долларом,правда я его купил не по 24.90,а иногда даже по 28.
Но как советуют мудрые мамочки своим детям дочерям,если уже точно будет акт насилия над тобой,то лучше расслабится и попытаться получить удовольствие,не будет лишних гематом и органы любви будут целее.
Так что экономика и целесообразность ушли куда-то далеко,есть 25 на табло,так что попытайтесь получить хоть что-то от этого прегрешения над основами мироздания(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10647
З нами з: 30.12.09
Подякував: 306 раз.
Подякували: 2202 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:36

  somilitark написав:
Я уже начинаю испытывать кайф от этого изнасилования.
Как говорил покойный Майк 41: доллар он всегда есть долларом,правда я его купил не по 24.90,а иногда даже по 28.
...
Так что экономика и целесообразность ушли куда-то далеко,есть 25 на табло ...

И это далеко не предел
По поводу экономики - да, любые обоснования, связанные с экономикой Украины, закончились на курсе 27.2
Но есть и другие экономические обоснования.
Предполагаю, на укреплении гривны играют внешние спекулянты с плечом в сотни миллиардов долларов, поэтому предположить курс разворота нереально
и это пройдет
ЧИА
 
Повідомлень: 503
З нами з: 25.12.16
Подякував: 72 раз.
Подякували: 134 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:37

  rasmus написав:
  sinus написав:
  rasmus написав:Вероятно все же, что мы перешли на иной уровень курса доллара.
В колебания от ниже 25 до 31-35 уже не верю.
Разве что если форс-мажор.
И в бюджет заложат меньше 29 уж точно.

Може й так, а може після Нового року миттєво перескочимо на їнший рівень девальвації, більш логічне-останнє.


Новая власть такой план реализует? Показать, что она такая дееспособная ))))
Понятно, что не все сдержать можно, но рубить сук, на котором сидишь - идиотизм.
А пришедшие к власти все же не идиоты.

Ну як сказати, все залежить від того, хто за нею стоїть і які має цілі.

Податковий майдан вже на часі.
sinus
 
Повідомлень: 614
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Amat написав:Вижу, что консерваторов все ещё больше, чем реформаторов.

В защиту последних последних хотел бы ещё добавить, что за последние несколько лет в Украине открылось или модифицировано более 200 (точную цифру не знаю) заводов. Происходит постоянное инвестирование в логистическую систему, особенно речной и морской инфраструктуры. Это я к тому, что экономика «не растёт». Не могу с этим согласиться .

Речь шла не о росте как таковом за период 2-3 последних года, а о падении экономики за последние 3 месяца, после смены власти в стране. Это две большие разницы, согласитесь. Вот динамика доходов бюджета в этом году, сами оцените:
за январь 54550,7
за февраль 70220,0
за март 85853,0
за апрель 111940,4
за май 104156,4
за июнь 80128,8
за июль 77287,8

Начиная с июня месяца стабильное падение доходов. А по май был такой же стабильный рост! Выводы не напрашиваются?
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 10 вер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
yuri_m
 
Повідомлень: 508
З нами з: 25.11.08
Подякував: 13 раз.
Подякували: 206 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:42

  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Ну и коль уж речь пошла о дефиците, с каким дефицитом был фактически выполнен бюджет 2018 года , в процентах от ВВП и в номинальном выражении. ?

Да, этим вопросом я хочу публично показать вашу компетентность в данной теме.

1. за 2018 бюджет выполнен с дефицитом 1.66% от ВВП
2. в деньгах дефицит бюджета за 2018 год 128.341 миллиарда грн
3. по доходам план выполнен на 101.1%
4. по расходам на 99.4%

Как видим, по сведению баланса провала практически нет. Вас удовлетворил мой ответ?


Ну вот раз вы такой умный теперь сравните с каким дефицитом выполнен бюджет за 7 месяцев.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 35079
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3408 раз.
Подякували: 7345 раз.
 
Профіль
32
7
2
  #<1 ... 20292030203120322033>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72, sinus і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 18, 19, 20
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
199 16477
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 12:14
Surfer
Валютный рынок в мире 1 ... 668, 669, 670
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6695 1452449
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 08:56
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1569, 1570, 1571
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15701 1873409
Переглянути останнє повідомлення
Нед 08 вер, 2019 17:26
Vitaka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16392)
10.09.2019 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.