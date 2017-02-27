zzzzzz написав:Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание.
Пост адресован был не мне, но вставлю и свои 5 копеек. Дефицит бюджета растет, просто его искусственно режут за счет статей капитальных инвестиций. Скрытно сокращают всё, что не видно сразу обычному жителю. Оставляют только социальные статьи, чтобы электорат раньше времени не взбунтовался. Однако первые тревожные сигналы уже есть! Принимать и обсуждать бюджет на 2020 год будут за закрытыми дверями. Но уже просочилась информация, что зарплаты бюджетникам и особенно чиновникам собираются поднять на 30-35%. Т.е. готовят себе лояльную поддержку по лекалу РФ. Заодно урезать на 8-10% расходы на армию. Почти полностью убрать субсидии. И заодно принять пакет по ужесточению налогообложения бизнеса. Т.е. хотят увеличить расходы на чиновников и сильнее стричь бизнес. Вот и вся "новизна" новой власти! Что будет в таком случае делать экономика страны? Верно, продолжать умирать! Посмотрите, на сколько больше уже стало вывесок "Сдам в аренду". Бизнес стремительно становится убыточным из-за сокращения денежной массы в обороте в угоду курсу. А тут хотят чиновникам +35% к зарплатам дать! "Откуда деньги, Зин?"
Всем спасибо за ответы. Вижу, что консерваторов все ещё больше, чем реформаторов.
В защиту последних последних хотел бы ещё добавить, что за последние несколько лет в Украине открылось или модифицировано более 200 (точную цифру не знаю) заводов. Происходит постоянное инвестирование в логистическую систему, особенно речной и морской инфраструктуры. Это я к тому, что экономика «не растёт». Не могу с этим согласиться .
Что касается меня как «индикатора» и моего вопроса о сдать сейчас. Для себя рассматривал лишь вариант 2%, как говорил Зет.
В долгосрочной перспективе доллар стабильнее вне сомнений.
Я уже начинаю испытывать кайф от этого изнасилования. Как говорил покойный Майк 41: доллар он всегда есть долларом,правда я его купил не по 24.90,а иногда даже по 28. Но как советуют мудрые мамочки своим детям дочерям,если уже точно будет акт насилия над тобой,то лучше расслабится и попытаться получить удовольствие,не будет лишних гематом и органы любви будут целее. Так что экономика и целесообразность ушли куда-то далеко,есть 25 на табло,так что попытайтесь получить хоть что-то от этого прегрешения над основами мироздания(((
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark написав: Я уже начинаю испытывать кайф от этого изнасилования. Как говорил покойный Майк 41: доллар он всегда есть долларом,правда я его купил не по 24.90,а иногда даже по 28. ... Так что экономика и целесообразность ушли куда-то далеко,есть 25 на табло ...
И это далеко не предел По поводу экономики - да, любые обоснования, связанные с экономикой Украины, закончились на курсе 27.2 Но есть и другие экономические обоснования. Предполагаю, на укреплении гривны играют внешние спекулянты с плечом в сотни миллиардов долларов, поэтому предположить курс разворота нереально
Amat написав:Вижу, что консерваторов все ещё больше, чем реформаторов.
В защиту последних последних хотел бы ещё добавить, что за последние несколько лет в Украине открылось или модифицировано более 200 (точную цифру не знаю) заводов. Происходит постоянное инвестирование в логистическую систему, особенно речной и морской инфраструктуры. Это я к тому, что экономика «не растёт». Не могу с этим согласиться .
Речь шла не о росте как таковом за период 2-3 последних года, а о падении экономики за последние 3 месяца, после смены власти в стране. Это две большие разницы, согласитесь. Вот динамика доходов бюджета в этом году, сами оцените: за январь 54550,7 за февраль 70220,0 за март 85853,0 за апрель 111940,4 за май 104156,4 за июнь 80128,8 за июль 77287,8
Начиная с июня месяца стабильное падение доходов. А по май был такой же стабильный рост! Выводы не напрашиваются?
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 10 вер, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.