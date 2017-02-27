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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2030203120322033>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 338
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
80
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yuri_m написав:Дефицит бюджета растет, просто его искусственно режут за счет статей капитальных инвестиций. Скрытно сокращают всё, что не видно сразу обычному жителю. Оставляют только социальные статьи, чтобы электорат раньше времени не взбунтовался.


Цікаво, скільки боргують всім медикам України?
Медикам Прикарпаття боргують 93 мільйони гривень зарплати. Найбільше – у Франківську
Це питання розглянули 5 вересня на засіданні постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики, інформує “Галка”.
Голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Манолій Піцуряк зазначив, що дане питання розглядають на кожній комісії.
“Ви, напевно, думаєте, для чого “мусолити” дане питання кожного разу. У нас вже нова влада, і сподіваємося, Бог дав їм розуму, аби виплатити заробітну плату”, – говорить Піцуряк.
За його словами, у людей немає грошей, аби купити дітям зошити на новий начальний рік.
Директорка департаменту фінансів Івано-Франківської ОДА Ірина Мацькевич повідомила, що станом на перше вересня медикам Прикарпаття боргують 93 мільйони гривень, з яких 32 мільйони – заборгована виплата.
Найбільша заборгованість у Франкіську – 22 мільйони гривень. https://pravda.if.ua/medikam-prikarpatt ... int=109440
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:48

  KOKS написав:Завтра резкий обвал до 25.5 так что сутра запасаться!

Ну как там обвал? Сами-то запаслись?
sailed
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Ну вот раз вы такой умный теперь сравните с каким дефицитом выполнен бюджет за 7 месяцев.

А Вы выходит не умный? :mrgreen: Могли бы и сами это показать, раз меня проверяли на компетентность. Брать цифры за 7 месяцев не корректно, поскольку в этот период попадает 5 месяцев предыдущей власти и 2 месяца новой. Да, правительство еще было старое. Но бизнес-то не на морду лица премьера смотрит, а на физию президента. Ибо он задает курс страны и всю стратегию! Так что теперь Ваша очередь итогами светить. Для показа уровня компетентности...
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:51

  ЧИА написав:
  Faceless написав:
asti написав:а когда появиться, при 23,5 ??
Ждёте 23.5? Успехов
Я лишь предостерёг бы о том, что запоздало прыгать в "последний вагон" может быть очень опрометчиво.

Цифра 23.5 взята не с потолка
Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0
Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0


это если рассматривать курс гривны как курс акций на бирже
Но гривна это валюта, и она не может просто так без последствий дёргаться на десятки %% вверх-вниз. Есть экспорт-импорт, внутреннее производство и т.д.
При курсе 22, к примеру, что будет с экспортом и его основными отраслями ? А импорт здорово вырастет, ведь внутренние цены в долларах станут выше. Навезут ширпотреба, барахла, еды забугорной и завалят внутреннее производство этого всего самого.....
Или кто-то думает что из-за падения курса доллара в Украине цены уменьшатся на бОльшую часть разных товаров ? Разве что в высококонкурентных сферах типа электроники..... А так по большому счёту никто финансово не выиграет от роста гривны.
Поэтому можно представить себе идиотов, которые позволят валюте слабой экспорто-ориентированной экономики переукрепиться, но вот что последует за этим ? 8)
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:52

  sailed написав:
  KOKS написав:Завтра резкий обвал до 25.5 так что сутра запасаться!

Ну как там обвал? Сами-то запаслись?


Пылесосим уже 2 дня, невиданная щедрость!
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KOKS
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:59

  ЧИА написав:
Цифра 23.5 взята не с потолка
Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0
Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0


На этой цифре заробитчане задумаются о возврате домой.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:15

  yuri_m написав:
  zzzzzz написав:Ну вот раз вы такой умный теперь сравните с каким дефицитом выполнен бюджет за 7 месяцев.

А Вы выходит не умный? :mrgreen: Могли бы и сами это показать, раз меня проверяли на компетентность. Брать цифры за 7 месяцев не корректно, поскольку в этот период попадает 5 месяцев предыдущей власти и 2 месяца новой. Да, правительство еще было старое. Но бизнес-то не на морду лица премьера смотрит, а на физию президента. Ибо он задает курс страны и всю стратегию! Так что теперь Ваша очередь итогами светить. Для показа уровня компетентности...


Не нужно подмешивать тут политику. Вы написали огромный пост про рост дефицита бюджета, а я вас ткнул носом что за 7 месяцев бюджет выполнен с минимальным дефицитом в 2 млрд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ЧИА написав:Цифра 23.5 взята не с потолка
Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0
Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0

Вважаю, в даних умовах 23-24 - досяжний діапазон. З огляду на певні (поточні?) проблеми з розпилом бюджету, і перспективою поширення таких проблем на місцеві рівні. Як відомо, "розпильщики" надають перевагу "фіксації" результату у валюті.
Прийняття бюджету покаже наявність/масштаби статей на "розпилювання".
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:16

  lrs7719 написав:
  ЧИА написав:
Цифра 23.5 взята не с потолка
Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0
Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0


На этой цифре заробитчане задумаются о возврате домой.


Або не передаватимуть сюди зароблені гроші родинам,бо прогодувати родину за ці ж гроші стане дешевше там, вже навіть дешевше.
Як наслідок одне із джерел надходження валюти в країну піде до низу.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Не нужно подмешивать тут политику. Вы написали огромный пост про рост дефицита бюджета, а я вас ткнул носом что за 7 месяцев бюджет выполнен с минимальным дефицитом в 2 млрд.

Ну раз пошел такой тон, то и я Вас ткну носом! Бюджет да, сведен по итогам 7 месяцев с дефицитом в 2 ярда гривен. Но при этом внутренний долг за эти же 7 месяцев вырос на 49.5 миллиардов гривен! Из которых "папередники" за 4 месяца взяли всего лишь 16.1 ярдов, а уже "новая и прогрессивная" власть за 3 месяца аж 33.4 ярда. А напомните-ка мне, что такое этот самый внутренний долг? Не займы ли ради курса "па 25", долги по зарплатам бюджетникам, и прочее затыкание дыр? Назанимали быстренько в долг 33.4 миллиарда, почему бы и не свести после этого бюджет с дефицитом в 2 млрд.

Отдельное внимание обращаю на то, что только за июль 2019 года внутренний долг вырос сразу почти на 28 миллиардов гривен! "Покращення вже сьогодні"?
Востаннє редагувалось yuri_m в Вів 10 вер, 2019 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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