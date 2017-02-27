Додано: Вів 10 вер, 2019 12:51

ЧИА написав: Faceless написав: asti написав: а когда появиться, при 23,5 ?? Ждёте 23.5? Успехов

Я лишь предостерёг бы о том, что запоздало прыгать в "последний вагон" может быть очень опрометчиво. Ждёте 23.5? УспеховЯ лишь предостерёг бы о том, что запоздало прыгать в "последний вагон" может быть очень опрометчиво.

Цифра 23.5 взята не с потолка

Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0

Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0 Цифра 23.5 взята не с потолкаОжидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0

это если рассматривать курс гривны как курс акций на биржеНо гривна это валюта, и она не может просто так без последствий дёргаться на десятки %% вверх-вниз. Есть экспорт-импорт, внутреннее производство и т.д.При курсе 22, к примеру, что будет с экспортом и его основными отраслями ? А импорт здорово вырастет, ведь внутренние цены в долларах станут выше. Навезут ширпотреба, барахла, еды забугорной и завалят внутреннее производство этого всего самого.....Или кто-то думает что из-за падения курса доллара в Украине цены уменьшатся на бОльшую часть разных товаров ? Разве что в высококонкурентных сферах типа электроники..... А так по большому счёту никто финансово не выиграет от роста гривны.Поэтому можно представить себе идиотов, которые позволят валюте слабой экспорто-ориентированной экономики переукрепиться, но вот что последует за этим ?