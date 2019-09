Додано: Вів 10 вер, 2019 13:16

ЧИА написав: Цифра 23.5 взята не с потолка

Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0

Вважаю, в даних умовах 23-24 - досяжний діапазон. З огляду на певні (поточні?) проблеми з розпилом бюджету, і перспективою поширення таких проблем на місцеві рівні. Як відомо, "розпильщики" надають перевагу "фіксації" результату у валюті.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell