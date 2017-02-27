При падении курса повышается покупательная способность населения, что делает внутренний рынок привлекательным для инвесторов, и они активнее сюда заходят. Что касается абсолютных чисел, при падении курса повысится спрос на импорт, но, соответственно, повысится и заводимая выручка. Расскажу на примере почему так:

Есть условный сельхоз-экспортер К. До 2014 года себестоимость производства 1 тонны товара П была условно 800 грн ($100), продавал он ее на внешнем рынке условно за $125, после чего $100 заводил как выручку для покрытия затрат, $25 оседали в оффшорах.

Нынче после кризиса себестоимость 1 тонны товара П составляет 1300 грн ($50), экспортер К продает его на внешнем рынке за $110, после чего $50 заводит как выручку и $60 оседают в оффшорах.

Что изменится при курсе 15? Себестоимость упадет до 1100 ($73) и экспортер К будет заводить $73 в Украину и $37 будет оседать в офшорах. Т.е. вместо $50 будет заходить $73 с каждой единицы товара.