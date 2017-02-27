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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20312032203320342035>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 338
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
80
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:40

  sinus написав:
Як наслідок одне із джерел надходження валюти в країну піде до низу.

А можно вернуть Оксану Онаксо?
То была брехливая,но очень яркая и раскованная учётка,к которой хотело уйти немало мужчин с этого форума.
Верните Оксану,а то очень скучно с этими сыновьями умершего папы Саши Григорьевича :!:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:45

  somilitark написав:
  sinus написав:
Як наслідок одне із джерел надходження валюти в країну піде до низу.

А можно вернуть Оксану Онаксо?
То была брехливая,но очень яркая и раскованная учётка,к которой хотело уйти немало мужчин с этого форума.
Верните Оксану,а то очень скучно с этими сыновьями умершего папы Саши Григорьевича :!:


Ви про що і кого? Я не розумію.
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:47

  sinus написав:
  somilitark написав:
  sinus написав:
Як наслідок одне із джерел надходження валюти в країну піде до низу.

А можно вернуть Оксану Онаксо?
То была брехливая,но очень яркая и раскованная учётка,к которой хотело уйти немало мужчин с этого форума.
Верните Оксану,а то очень скучно с этими сыновьями умершего папы Саши Григорьевича :!:


Ви про що і кого? Я не розумію.


Никульченко,старый стал,даже дурку валять разучился :lol:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  yama написав:как заграница выдвинула Зе так его и задвинет если будет неугодным.


Не было такого ощущения (в отличии от попередника).
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:08

  дарий написав:
  yama написав:как заграница выдвинула Зе так его и задвинет если будет неугодным.


Не было такого ощущения (в отличии от попередника).


Если верить байкам, то к президентству Зе и его команды причастен сам рептилоид Сорос :mrgreen:

А на мб тем временем клоунада в полном разгаре. :roll:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Вів 10 вер, 2019 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

отскок пошёл, не долго музыка звучала
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:11

Alex2007
Та да...
https://курс.ком.юа/mezhbank/ :D
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:13

  lrs7719 написав:
  ЧИА написав:
Цифра 23.5 взята не с потолка
Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0
Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0


На этой цифре заробитчане задумаются о возврате домой.


Врядли. Процесс возвращения домой занимает время. Дороботать контракт, собрать сумки, найти новую работу тут. Это минимум полгода. Да еще и заработать ведь чтото надо тут успеть до нового кратного обвала. Имхо нет столько времени у гривны. Проще остаться заробитчанствовать и дальше.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:17

  Alex2006 написав:Хорошо идем :) Паническая надбавка падает, продолжаем курс на ЭОК. Для тех, кто не понимает, откуда в страну текут баксы, продублирую свое старое сообщение:
viewtopic.php?p=3812123#p3812123
При падении курса повышается покупательная способность населения, что делает внутренний рынок привлекательным для инвесторов, и они активнее сюда заходят. Что касается абсолютных чисел, при падении курса повысится спрос на импорт, но, соответственно, повысится и заводимая выручка. Расскажу на примере почему так:
Есть условный сельхоз-экспортер К. До 2014 года себестоимость производства 1 тонны товара П была условно 800 грн ($100), продавал он ее на внешнем рынке условно за $125, после чего $100 заводил как выручку для покрытия затрат, $25 оседали в оффшорах.
Нынче после кризиса себестоимость 1 тонны товара П составляет 1300 грн ($50), экспортер К продает его на внешнем рынке за $110, после чего $50 заводит как выручку и $60 оседают в оффшорах.
Что изменится при курсе 15? Себестоимость упадет до 1100 ($73) и экспортер К будет заводить $73 в Украину и $37 будет оседать в офшорах. Т.е. вместо $50 будет заходить $73 с каждой единицы товара.


Дополню цитатой главы нацбанка :

Якщо ми подивимось на структуру державного боргу країни, ми маємо 40 мільярдів у доларовому еквіваленті зовнішніх зобов’язань. Укріплюючи національну валюту на одну гривню, ми зменшуємо зобов'язання на 40 мільярдів гривень. За процентними виплатами для обслуговування боргу аналогічна ситуація».


А как изысканно вкусны становятся гривнедепо наскирдированные ранее , в валютном, разумеется контексте !

И отдельно для нахлобученных танкистов, злобно взирающих из своих зеленых пыльных танков на эту красоту, продолжающими заливаться в истерике "мы все умрем", а также адвентистов теории привязки курса к обмемам М2, ЗВР :

Золотовалютні резерви України максимально зросли

Станом на 1 вересня 2019 року в золотовалютних резервах (ЗВР) України перебувало вже $22,02 млрд – це максимальне їх значення з липня 2013-го.

На зростання ЗВР благотворно вплинуа низка факторів: позитивна ситуація на валютному ринку, високий експорт, в першу чергу за рахунок врожаю зернових, своєчасне погашення держборгу, затримки за яким могли б негативно позначитися на курсі і стати причиною для маніпуляцій.

Отже, за методологією МВФ, золотовалютні резерви України повною мірою забезпечують тримісячний чистий імпорт, що відкидає ймовірність дефолту.


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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:17

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у обменок толпы оленей здают по 24.60
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
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