zzzzzz написав: Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание. Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание.

Пост адресован был не мне, но вставлю и свои 5 копеек. Дефицит бюджета растет, просто его искусственно режут за счет статей капитальных инвестиций. Скрытно сокращают всё, что не видно сразу обычному жителю. Оставляют только социальные статьи, чтобы электорат раньше времени не взбунтовался. Однако первые тревожные сигналы уже есть! Принимать и обсуждать бюджет на 2020 год будут за закрытыми дверями. Но уже просочилась информация, что зарплаты бюджетникам и особенно чиновникам собираются поднять на 30-35%. Т.е. готовят себе лояльную поддержку по лекалу РФ. Заодно урезать на 8-10% расходы на армию. Почти полностью убрать субсидии. И заодно принять пакет по ужесточению налогообложения бизнеса. Т.е. хотят увеличить расходы на чиновников и сильнее стричь бизнес. Вот и вся "новизна" новой власти! Что будет в таком случае делать экономика страны? Верно, продолжать умирать! Посмотрите, на сколько больше уже стало вывесок "Сдам в аренду". Бизнес стремительно становится убыточным из-за сокращения денежной массы в обороте в угоду курсу. А тут хотят чиновникам +35% к зарплатам дать! "Откуда деньги, Зин?"