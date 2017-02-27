zzzzzz написав:Я понимаю что вам лень читать бюджет, смотреть на дефицит бюджета. Анализировать динамику роста гос.долга. Если бы вы это начали делать, глядишь пришло бы понимание.
Пост адресован был не мне, но вставлю и свои 5 копеек. Дефицит бюджета растет, просто его искусственно режут за счет статей капитальных инвестиций. Скрытно сокращают всё, что не видно сразу обычному жителю. Оставляют только социальные статьи, чтобы электорат раньше времени не взбунтовался. Однако первые тревожные сигналы уже есть! Принимать и обсуждать бюджет на 2020 год будут за закрытыми дверями. Но уже просочилась информация, что зарплаты бюджетникам и особенно чиновникам собираются поднять на 30-35%. Т.е. готовят себе лояльную поддержку по лекалу РФ. Заодно урезать на 8-10% расходы на армию. Почти полностью убрать субсидии. И заодно принять пакет по ужесточению налогообложения бизнеса. Т.е. хотят увеличить расходы на чиновников и сильнее стричь бизнес. Вот и вся "новизна" новой власти! Что будет в таком случае делать экономика страны? Верно, продолжать умирать! Посмотрите, на сколько больше уже стало вывесок "Сдам в аренду". Бизнес стремительно становится убыточным из-за сокращения денежной массы в обороте в угоду курсу. А тут хотят чиновникам +35% к зарплатам дать! "Откуда деньги, Зин?"
KOKS написав:у обменок толпы оленей здают по 24.60
У менял сегодня праздник Кто поумнее, берет на себя и в матрас! Выхватил и я сегодня 2800 по 24.88. Лучше буду "зеленым танкистом", чем "красным голозадым". С долларом я во всем мире желанный гость. А вот с гривной только в стойле у местных олигархов.
Surfer написав:ай яй яй, так они еще сильнее курс просадят, несмотря на жалкие потуги местных загонял. Непужели полет на ракете зеленых туземунеров отменяется ?!
Судьба такая у "аленей". Покупают на максимуме, а продают на минимуме. 2008 год ничему их не научил! Тогда тоже продавали по 4.65-4.55, чуть до драки у окошка обменки не доходило. А потом бац - и через неделю уже 5-5.10 робко потрогали. А потом веселее и шустрее вверх поехали! Суетиться надо было, когда ликвидность была в обе стороны. А когда уже даже младенцы шепелявят "гривна_будет_тока_даражать", то всё, приплыли, сливайте воду. Теперь меня даже горячим утюгом на пузе не заставишь валюту сбрасывать!
KOKS написав:у обменок толпы оленей здают по 24.60
У менял сегодня праздник Кто поумнее, берет на себя и в матрас! Выхватил и я сегодня 2800 по 24.88. Лучше буду "зеленым танкистом", чем "красным голозадым". С долларом я во всем мире желанный гость. А вот с гривной только в стойле у местных олигархов.
"Не то-ро-пи-тесь, ...
В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля. Инспекторы будут отслеживать, что покупают украинцы, и сравнивать их расходы с доходами. Такое новшество содержится в законопроекте (№1183) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единовременного декларирования активов физических лиц».
«Если превышение будет чуть больше 40 000 грн. (10 минимальных зарплат), и человек не сможет документально подтвердить, откуда доходы, то его ожидает доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами в размере 18,5% и штрафные санкции»
Ser Fil написав:В налоговой инспекции хотят внедрить новый метод контроля. Инспекторы будут отслеживать, что покупают украинцы, и сравнивать их расходы с доходами. Такое новшество содержится в законопроекте (№1183) «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно добровольного единовременного декларирования активов физических лиц».
«Если превышение будет чуть больше 40 000 грн. (10 минимальных зарплат), и человек не сможет документально подтвердить, откуда доходы, то его ожидает доначисление подоходного налога на сумму превышения расходов над доходами в размере 18,5% и штрафные санкции»
Как интересно...А за какой период эти самые 40000 грн будут брать? За неделю, месяц, год? Вангую, что в таком случае все дружно уйдут в расчеты наличкой. Чтобы нигде не светились суммы. Большой привет банкам с их кредитками! Потребность в них резко упадет, ибо расходы по ним тоже будут попадать под эту статью. И вообще люди будут стараться везде расплачиваться наликом. Ну так, на всякий случай... А то вдруг задним числом примут сумму не 40000, а 4000. Или вообще 400 грн! С них станется, с наших "слуг народа". В общем вернемся к смутным временам 90-х годов.
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з............10.09.2019..........11.09.2019 дата розрахунку...........09.09.2019..........10.09.2019 Долар США..................2502,6567...........2488,2279 После полудня доллар отыграл 2.5 копейки. Открылись на 7 копеек ниже вчерашнего закрытия. Сразу начали снижение, достигнув к 11 дневного минимума, который оказался на 5 копеек ниже открытия. После получасовой передышки передумали спускаться и пошли вверх. Достигнув после 12 уровня между вчерашним закрытием и сегодняшним открытием, снова остановились. Недолго постояв, сделали шаг вниз на 2 копейки, обеденный перерыв провели без движения, а потом начался новый этап роста. В результате, к 15 часам, достигли уровней на 5 копеек выше вчерашнего закрытия и вновь пересекли не дающий многим покоя уровень 25. Интересная, динамичная сессия с несколькими переменами настроения.
Этот день в истории: 2017 - 2607.29 (-119) 2018 - 2820.06 (-332)