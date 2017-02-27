ЧИА написав: Цифра 23.5 взята не с потолка Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0 Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0
На этой цифре заробитчане задумаются о возврате домой.
Врядли. Процесс возвращения домой занимает время. Дороботать контракт, собрать сумки, найти новую работу тут. Это минимум полгода. Да еще и заработать ведь чтото надо тут успеть до нового кратного обвала. Имхо нет столько времени у гривны. Проще остаться заробитчанствовать и дальше.
Ну те кто были те может и останутся. Я больше за новых. Ктстати, что спецы тех анализа говорят? Закроем геп от 12 до 29 Что нам вилы Ганна и уровни Фибоначи говорят?
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 10 вер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.