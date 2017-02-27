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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2032203320342035

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 338
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
80
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:55

  Moneta написав:
  lrs7719 написав:
  ЧИА написав:
Цифра 23.5 взята не с потолка
Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0
Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0


На этой цифре заробитчане задумаются о возврате домой.


Врядли. Процесс возвращения домой занимает время. Дороботать контракт, собрать сумки, найти новую работу тут. Это минимум полгода. Да еще и заработать ведь чтото надо тут успеть до нового кратного обвала. Имхо нет столько времени у гривны. Проще остаться заробитчанствовать и дальше.


Ну те кто были те может и останутся. Я больше за новых.
Ктстати, что спецы тех анализа говорят? Закроем геп от 12 до 29 :D
Что нам вилы Ганна и уровни Фибоначи говорят? :wink:
Востаннє редагувалось lrs7719 в Вів 10 вер, 2019 15:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:58

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С сегодняшнего дня, прошу индикатор "а вот zzz написал..." считать не действительным, и не учитывать его в стратегии принятия инвестиционных решений )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:00

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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:02

zzzzzz
Когда тридцять, ладно хоть по 28 когда ждать нам?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:04

  zzzzzz написав:Объявление.

С сегодняшнего дня, прошу индикатор "а вот zzz написал..." считать не действительным, и не учитывать его в стратегии принятия инвестиционных решений )))


100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно.
lrs7719
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