Додано: Вів 10 вер, 2019 15:27

lrs7719 написав: zzzzzz написав: Объявление.



С сегодняшнего дня, прошу индикатор "а вот zzz написал..." считать не действительным, и не учитывать его в стратегии принятия инвестиционных решений ))) Объявление.С сегодняшнего дня, прошу индикатор "а вот zzz написал..." считать не действительным, и не учитывать его в стратегии принятия инвестиционных решений )))



100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно. 100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно.

Да ладно,все только в плюсе и никогда не ошибаются?Тут вообще прогресс,ветка обновилась и многие стали не надевать игривые фальшивые маски,а писать всё как есть,с влётами и проколами.Так что все мы люди\человеки,не ошибается только тот,кто ничего не делает ибо боится.Так что если есть дух что-то сделать,а потом сознаться в этом,даже когда,что-то пошло не так,то это показатель настоящего МУЖИКА,а не крутящей хвостом лисы *укиА на наличке реально нет шальной гривны,думаю тут вера в силу Зе не при чём,реально что-то поменялось в откатных схемах и майоров с баулами поубавилось(с).