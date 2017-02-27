С сегодняшнего дня, прошу индикатор "а вот zzz написал..." считать не действительным, и не учитывать его в стратегии принятия инвестиционных решений )))
100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно.
Да ладно,все только в плюсе и никогда не ошибаются? Тут вообще прогресс,ветка обновилась и многие стали не надевать игривые фальшивые маски,а писать всё как есть,с влётами и проколами. Так что все мы люди\человеки,не ошибается только тот,кто ничего не делает ибо боится. Так что если есть дух что-то сделать,а потом сознаться в этом,даже когда,что-то пошло не так,то это показатель настоящего МУЖИКА,а не крутящей хвостом лисы *уки А на наличке реально нет шальной гривны,думаю тут вера в силу Зе не при чём,реально что-то поменялось в откатных схемах и майоров с баулами поубавилось(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
С сегодняшнего дня, прошу индикатор "а вот zzz написал..." считать не действительным, и не учитывать его в стратегии принятия инвестиционных решений )))
100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно.
Да ладно,все только в плюсе и никогда не ошибаются? Тут вообще прогресс,ветка обновилась и многие стали не надевать игривые фальшивые маски,а писать всё как есть,с влётами и проколами. А на наличке реально нет шальной гривны,думаю тут вера в силу Зе не при чём,реально что-то поменялось в откатных схемах и майоров с баулами поубавилось(с).
Ну мы - мигранты с фондовой ветки. Недополученная прибыль - захомяченные не по правильному курсу доллары - влётом не считается по определению Влёт - это когда купил пай Синергии-9 или авдеевскую нераспределённую прибыль Или голубые фишки металлургии. Да почти всё. По сути повезло только авалевцам. У остальных влёт разной глубины... Что до налички - а зачем? Посмотрите на уровень либерализации валютного регулирования. Смысл?
tumos написав:Не крошите батон на Кинто. ) Влет - это купить пай в Сократе, оказаться в ПИО, а расчет получать в Конкорде. )
Кстати, а какова судьба "Конкорда"? Мазепа вроде процветает, по телевизору регулярно мелькает. Кинул всех вкладчиков и теперь снова белый и пушистый инвестиционный управляющий? Или там все паи по кругу уже кому-то перепродали?
lrs7719 написав: 100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно.
Да ладно,все только в плюсе и никогда не ошибаются? Тут вообще прогресс,ветка обновилась и многие стали не надевать игривые фальшивые маски,а писать всё как есть,с влётами и проколами. А на наличке реально нет шальной гривны,думаю тут вера в силу Зе не при чём,реально что-то поменялось в откатных схемах и майоров с баулами поубавилось(с).
Ну мы - мигранты с фондовой ветки. Недополученная прибыль - захомяченные не по правильному курсу доллары - влётом не считается по определению Влёт - это когда купил пай Синергии-9 или авдеевскую нераспределённую прибыль Или голубые фишки металлургии. Да почти всё. По сути повезло только авалевцам. У остальных влёт разной глубины... Что до налички - а зачем? Посмотрите на уровень либерализации валютного регулирования. Смысл?
А в чем, если не секрет, был/есть успех именно авалевских бумаг? В двух словах. Для людей, далеких от укр.фондового рынка?
tumos написав:Не крошите батон на Кинто. ) Влет - это купить пай в Сократе, оказаться в ПИО, а расчет получать в Конкорде. )
Кстати, а какова судьба "Конкорда"? Мазепа вроде процветает, по телевизору регулярно мелькает. Кинул всех вкладчиков и теперь снова белый и пушистый инвестиционный управляющий? Или там все паи по кругу уже кому-то перепродали?
Откровенно говоря я уже давно не слежу за ситуацией на фондовом, управляющими компаниями. Помню только, что Мазепа разделил бизнес. Сбросил на Ростислава Седлачека управление КУА. На том пареньке пробы негде ставить. Но как я понимаю все сливки были сняты до него.