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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2033203420352036>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 338
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
80
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:27

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Объявление.

С сегодняшнего дня, прошу индикатор "а вот zzz написал..." считать не действительным, и не учитывать его в стратегии принятия инвестиционных решений )))


100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно.


Да ладно,все только в плюсе и никогда не ошибаются?
Тут вообще прогресс,ветка обновилась и многие стали не надевать игривые фальшивые маски,а писать всё как есть,с влётами и проколами.
Так что все мы люди\человеки,не ошибается только тот,кто ничего не делает ибо боится.
Так что если есть дух что-то сделать,а потом сознаться в этом,даже когда,что-то пошло не так,то это показатель настоящего МУЖИКА,а не крутящей хвостом лисы *уки :?
А на наличке реально нет шальной гривны,думаю тут вера в силу Зе не при чём,реально что-то поменялось в откатных схемах и майоров с баулами поубавилось(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Alex2007 написав:Если верить байкам, то к президентству Зе и его команды причастен сам рептилоид Сорос

Сорос - тема Вечная!
Када уже неугомонный сдуется?
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:38

  somilitark написав:
  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Объявление.

С сегодняшнего дня, прошу индикатор "а вот zzz написал..." считать не действительным, и не учитывать его в стратегии принятия инвестиционных решений )))


100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно.


Да ладно,все только в плюсе и никогда не ошибаются?
Тут вообще прогресс,ветка обновилась и многие стали не надевать игривые фальшивые маски,а писать всё как есть,с влётами и проколами.
А на наличке реально нет шальной гривны,думаю тут вера в силу Зе не при чём,реально что-то поменялось в откатных схемах и майоров с баулами поубавилось(с).


Ну мы - мигранты с фондовой ветки. Недополученная прибыль - захомяченные не по правильному курсу доллары - влётом не считается по определению :)
Влёт - это когда купил пай Синергии-9 или авдеевскую нераспределённую прибыль :) Или голубые фишки металлургии. Да почти всё. По сути повезло только авалевцам. У остальных влёт разной глубины...
Что до налички - а зачем? Посмотрите на уровень либерализации валютного регулирования. Смысл?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:42

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Объявление.

С сегодняшнего дня, прошу индикатор "а вот zzz написал..." считать не действительным, и не учитывать его в стратегии принятия инвестиционных решений )))


100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно.

Вообще говоря, учитывая уровень знаний zzzzz - не верю, что он взял и всерьез пошел поменял свою СКВ на резанную бумагу па25. Может сотку для азарта, не более.

Зимой пшеница не растет, не будьте дурнями.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:50

  lrs7719 написав:
  ЧИА написав:
Цифра 23.5 взята не с потолка
Ожидаю - именно на ней будет следующий уровень сопротивления после пробития 25.0
Если не задержится - то остановка и возможный разворот только на 22.0


На этой цифре заробитчане задумаются о возврате домой.

А в этом что то есть... Если Зе команда значительно укрепит курс гривны (фантазирую), то отток рабочих рук может прекратится и даже начаться обратный процесс, может у них хитрый план :D
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:51

  lrs7719 написав: Влёт - это когда купил пай Синергии-9

Не крошите батон на Кинто. ) Влет - это купить пай в Сократе, оказаться в ПИО, а расчет получать в Конкорде. )
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну не так уж все плохо на моменте.
zzzzz-ту всегда пасиба за инфо.
Раньше Перес иногда вдохновлял.
Щас смотрю в других мирах обитает...
Там планка дуже высокая (хотя особо и не с чиво) :roll: :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 10 вер, 2019 15:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  tumos написав:Не крошите батон на Кинто. ) Влет - это купить пай в Сократе, оказаться в ПИО, а расчет получать в Конкорде. )

Кстати, а какова судьба "Конкорда"? Мазепа вроде процветает, по телевизору регулярно мелькает. Кинул всех вкладчиков и теперь снова белый и пушистый инвестиционный управляющий? Или там все паи по кругу уже кому-то перепродали?
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:06

  lrs7719 написав:
  somilitark написав:
  lrs7719 написав:
100% работающий показатель! Как тут отказать. Точнее был только Студик с Нафтусей: как не запостит, она тут же пробивает новое дно.


Да ладно,все только в плюсе и никогда не ошибаются?
Тут вообще прогресс,ветка обновилась и многие стали не надевать игривые фальшивые маски,а писать всё как есть,с влётами и проколами.
А на наличке реально нет шальной гривны,думаю тут вера в силу Зе не при чём,реально что-то поменялось в откатных схемах и майоров с баулами поубавилось(с).


Ну мы - мигранты с фондовой ветки. Недополученная прибыль - захомяченные не по правильному курсу доллары - влётом не считается по определению :)
Влёт - это когда купил пай Синергии-9 или авдеевскую нераспределённую прибыль :) Или голубые фишки металлургии. Да почти всё. По сути повезло только авалевцам. У остальных влёт разной глубины...
Что до налички - а зачем? Посмотрите на уровень либерализации валютного регулирования. Смысл?


А в чем, если не секрет, был/есть успех именно авалевских бумаг? В двух словах. Для людей, далеких от укр.фондового рынка?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:11

  yuri_m написав:
  tumos написав:Не крошите батон на Кинто. ) Влет - это купить пай в Сократе, оказаться в ПИО, а расчет получать в Конкорде. )

Кстати, а какова судьба "Конкорда"? Мазепа вроде процветает, по телевизору регулярно мелькает. Кинул всех вкладчиков и теперь снова белый и пушистый инвестиционный управляющий? Или там все паи по кругу уже кому-то перепродали?

Откровенно говоря я уже давно не слежу за ситуацией на фондовом, управляющими компаниями. Помню только, что Мазепа разделил бизнес. Сбросил на Ростислава Седлачека управление КУА. На том пареньке пробы негде ставить. Но как я понимаю все сливки были сняты до него.
tumos
 
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