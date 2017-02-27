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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2033203420352036

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 338
вище 25.65
48%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
80
Всього голосів : 338
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:11

  yuri_m написав:
  KOKS написав:у обменок толпы оленей здают по 24.60

Лучше буду "зеленым танкистом", чем "красным голозадым". С долларом я во всем мире желанный гость. А вот с гривной только в стойле у местных олигархов.


Уточню, там было не просто а именно про нахлобученных танкистов, если точно цитировать ) Но то уже детали.

А вот про заграницу - если вы о ней лишь мечтаете как Остап Ибрагимович и в целом не в курсе - очень удобно не с кешем таскаться из за которого потом горы остатков мелочи разных валют, а картой, причем гривневой - опять же кредлимит в помощь, на всякий пожарный, который как известно на валютных картах не дают. Плюс довольно приятныме карточныме обменныме курсы - обходишься без мороки что здесь хомячить в зеленый здесь что там искать удобный курс конвертации, что обычно бывает непросто. С кешем определенно потерь и рисков больше. Зеленая мелочь - лишь чуть чуть на карманные расходы, там где картой не расплатиться, на крайний случай можно сказать.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:очень удобно не с кешем таскаться из за которого потом горы остатков мелочи разных валют, а картой, причем гривневой - опять же кредлимит в помощь, на всякий пожарный, который как известно на валютных картах не дают. Плюс довольно приятныме карточныме обменныме курсы - обходишься без мороки что здесь хомячить в зеленый здесь что там искать удобный курс конвертации, что обычно бывает непросто


На падении - однозначно!
Ну а если уверх очень осторожно, тем паче курс закрытия грн вплоть до 3 дней.
Плюс не везде полюбляют карты нашей Родины и проблемы связи.
Пополам, без фанатизма. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Surfer написав:А вот про заграницу - если вы о ней лишь мечтаете как Остап Ибрагимович и в целом не в курсе - очень удобно не с кешем таскаться из за которого потом горы остатков мелочи разных валют, а картой, причем гривневой - опять же кредлимит в помощь, на всякий пожарный, который как известно на валютных картах не дают. Плюс довольно приятныме карточныме обменныме курсы - обходишься без мороки что здесь хомячить в зеленый здесь что там искать удобный курс конвертации, что обычно бывает непросто. С кешем определенно потерь и рисков больше. Зеленая мелочь - лишь чуть чуть на карманные расходы, там где картой не расплатиться, на крайний случай можно сказать.

Мда, даже нет слов, чуть не поперхнулся после сего опуса. Уважаемый, Вы хоть бы для начала почитали все мои посты, чтобы понять, о чём и как я говорю. Для путешествий берутся деньги по одной схеме, а для выезда на ПМЖ, если что, то по совсем другой схеме. Нормальные люди трамбуют в матрас валюту не для того, чтобы проехаться туристом и потратить 500-1000 долларов. СКВ аккумулируется как средство страховки от курсовых рисков и как способ решения проблем в случае какого-то катаклизма внутри страны. А для поездок погулять за границу да, хватает и просто карты. Ну и плюс налички 100-200 долларов на всякий случай. А то мало ли, вдруг карту заблокируют или курс скакнет с 25 до 35. Если Вы уже не помните или не знаете, то напомню, в какой заднице оказались российские туристы в момент дефолта 1998 года. Продавали обручальные кольца, чтобы только домой из Крыма добраться! Курс скакнул в 5 раз за 2 дня, и все их пачки рублей превратились в фантики.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Теперь Юрчик нагнетает...
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