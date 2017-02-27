KOKS написав:у обменок толпы оленей здают по 24.60
Лучше буду "зеленым танкистом", чем "красным голозадым". С долларом я во всем мире желанный гость. А вот с гривной только в стойле у местных олигархов.
Уточню, там было не просто а именно про нахлобученных танкистов, если точно цитировать ) Но то уже детали.
А вот про заграницу - если вы о ней лишь мечтаете как Остап Ибрагимович и в целом не в курсе - очень удобно не с кешем таскаться из за которого потом горы остатков мелочи разных валют, а картой, причем гривневой - опять же кредлимит в помощь, на всякий пожарный, который как известно на валютных картах не дают. Плюс довольно приятныме карточныме обменныме курсы - обходишься без мороки что здесь хомячить в зеленый здесь что там искать удобный курс конвертации, что обычно бывает непросто. С кешем определенно потерь и рисков больше. Зеленая мелочь - лишь чуть чуть на карманные расходы, там где картой не расплатиться, на крайний случай можно сказать.
Surfer написав:очень удобно не с кешем таскаться из за которого потом горы остатков мелочи разных валют, а картой, причем гривневой - опять же кредлимит в помощь, на всякий пожарный, который как известно на валютных картах не дают. Плюс довольно приятныме карточныме обменныме курсы - обходишься без мороки что здесь хомячить в зеленый здесь что там искать удобный курс конвертации, что обычно бывает непросто
На падении - однозначно! Ну а если уверх очень осторожно, тем паче курс закрытия грн вплоть до 3 дней. Плюс не везде полюбляют карты нашей Родины и проблемы связи. Пополам, без фанатизма.
Surfer написав:А вот про заграницу - если вы о ней лишь мечтаете как Остап Ибрагимович и в целом не в курсе - очень удобно не с кешем таскаться из за которого потом горы остатков мелочи разных валют, а картой, причем гривневой - опять же кредлимит в помощь, на всякий пожарный, который как известно на валютных картах не дают. Плюс довольно приятныме карточныме обменныме курсы - обходишься без мороки что здесь хомячить в зеленый здесь что там искать удобный курс конвертации, что обычно бывает непросто. С кешем определенно потерь и рисков больше. Зеленая мелочь - лишь чуть чуть на карманные расходы, там где картой не расплатиться, на крайний случай можно сказать.
Мда, даже нет слов, чуть не поперхнулся после сего опуса. Уважаемый, Вы хоть бы для начала почитали все мои посты, чтобы понять, о чём и как я говорю. Для путешествий берутся деньги по одной схеме, а для выезда на ПМЖ, если что, то по совсем другой схеме. Нормальные люди трамбуют в матрас валюту не для того, чтобы проехаться туристом и потратить 500-1000 долларов. СКВ аккумулируется как средство страховки от курсовых рисков и как способ решения проблем в случае какого-то катаклизма внутри страны. А для поездок погулять за границу да, хватает и просто карты. Ну и плюс налички 100-200 долларов на всякий случай. А то мало ли, вдруг карту заблокируют или курс скакнет с 25 до 35. Если Вы уже не помните или не знаете, то напомню, в какой заднице оказались российские туристы в момент дефолта 1998 года. Продавали обручальные кольца, чтобы только домой из Крыма добраться! Курс скакнул в 5 раз за 2 дня, и все их пачки рублей превратились в фантики.
somilitark написав:Так что все мы люди\человеки,не ошибается только тот,кто ничего не делает ибо боится. Так что если есть дух что-то сделать,а потом сознаться в этом,даже когда,что-то пошло не так,то это показатель настоящего МУЖИКА,а не крутящей хвостом лисы *уки
Сом четко всегда почти вниз смотрел... Однако, доброты что-то не прибавил пока-что. Мабуть откупился не дешево.
В гривну играл до 2018г. Весь послекризисный период с сумасшедшими ставками во всех пирамидах, компенсациями налогов и т.п. крутил гривну в каждой пирамиде, гарантируемой фгвфо. Вот это было время гривны. Сейчас в баксе/золоте на всю котлету и только докупаю "нікому непотрібний", обновляю технику в доме. Риск не стоит тех копеек что они предлагают. Скоро будут эти овгз по 50-70% распродавать, вот тогда можно обратить внимание.
Alex2007 написав: А в чем, если не секрет, был/есть успех именно авалевских бумаг? В двух словах. Для людей, далеких от укр.фондового рынка?
Это единственная бумага, купив которую (без проблем можно было взять пакет по 7-8 копеек) была возможность отыграть девальвацию. Мало того что цена выросла до 33-35 копеек за акцию, так ещё начиная с 2017 года регулярно платятся дидвиденды около 4.5 - 5.5. копеек на акцию (поправьте плиз). Однозначно это лучшая инвестиция до 2018 года.
zzzzzz написав:Не нужно подмешивать тут политику. Вы написали огромный пост про рост дефицита бюджета, а я вас ткнул носом что за 7 месяцев бюджет выполнен с минимальным дефицитом в 2 млрд.
Ну раз пошел такой тон, то и я Вас ткну носом! Бюджет да, сведен по итогам 7 месяцев с дефицитом в 2 ярда гривен. Но при этом внутренний долг за эти же 7 месяцев вырос на 49.5 миллиардов гривен! Из которых "папередники" за 4 месяца взяли всего лишь 16.1 ярдов, а уже "новая и прогрессивная" власть за 3 месяца аж 33.4 ярда. А напомните-ка мне, что такое этот самый внутренний долг? Не займы ли ради курса "па 25", долги по зарплатам бюджетникам, и прочее затыкание дыр? Назанимали быстренько в долг 33.4 миллиарда, почему бы и не свести после этого бюджет с дефицитом в 2 млрд.
Отдельное внимание обращаю на то, что только за июль 2019 года внутренний долг вырос сразу почти на 28 миллиардов гривен! "Покращення вже сьогодні"?