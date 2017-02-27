Додано: Вів 10 вер, 2019 16:58

В гривну играл до 2018г. Весь послекризисный период с сумасшедшими ставками во всех пирамидах, компенсациями налогов и т.п. крутил гривну в каждой пирамиде, гарантируемой фгвфо. Вот это было время гривны. Сейчас в баксе/золоте на всю котлету и только докупаю "нікому непотрібний", обновляю технику в доме. Риск не стоит тех копеек что они предлагают. Скоро будут эти овгз по 50-70% распродавать, вот тогда можно обратить внимание.

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