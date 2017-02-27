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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:34
Что-то долго Минфин результаты не оглашает... Интересно сколько валютных бумаг продали//))
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:41
Кардіограма ліквідності вечір
Вітаюсь совсіма.
Коррахунки - 44 317,08(48 239,35 - 3 922,28(- 8 482,85)) млн.
Овернайти дебет 14,5%(15%) - 20 771(13 632 + 7 139(− 8 025)) млн.
Овернайти кредит 19% - 0(0 - 0(0)) млн.
Загальна ліквідність 44 317,08 + 20 771 - 0 = 65 088,08(61 871,36 + 3 216,72(- 16 507,85)) млн. гривень.
НБУ ввчора ні купив валюти навіть і 20 млн.$., всього на 478,74 млн. грн . Цього разу автономні чинники ДОДАЛИ + 2 737,97 млн. грн. Сьогодні забрали готівки з оббігу, додавши на коррахунки + 500 млн. грн. Та додали ліквідності на + 2225,91 млн. грн. Державна казначейська служби України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.
Середня загальна ліквідність з початку рока становить 65854,70(65859,20) млн. гривень. Сьогодні вона знову трохи впала, бо поточна була нижче середнього значення за рік.
Коефіцієнт привʼязки курсу НБУ до середньої ліквідності (середня загальна поділити на середній курс) становить 2487,1696.
Сьогодні чомусь всі побачили що коррахунки впали, та проте загальноі ліквідності навпаки додали! Хоча ліквідності і мало для росту курсу доляра.
Доляр сьогодні знову впав на - 14,43(- 5,94) копійки, і за курсом НБУ склав - 24,8823(25,0266) грн./$. Хтось ллє, як на мене, на замовлення!
Середня загальна ліквідність росте з року в рік. Так:
2017 - 53210,81 млн. грн.;
2018 - 57918,59 млн. грн., підросло на 8,85%;
2019 - 65854,70 млн. грн., підросло на 13,70%(13,71%).
ВО
PS
Сьогодні ПДВ налили всього на суму 24,1(19) млн гривень.
PPS
Ось ларчік й відчинився, ось кому були потрібні такі великі овернайти:
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики , до державного бюджету залучено
16 512 503 620,86 грн. (за офіційним курсом НБУ).
Залучено коштів до Державного бюджету від продажу облігацій
474007476,70 ₴.499848750,00 ₴.1851816725,42 ₴.–.351895109,72 $.194996945,78 $.
Встановлений рівень дохідності (%)
16,15% 15,52% 15,95% 5,25% 5,50% 5,25%
Першу валютну бумагу, лот за номером 247, вчора зняли с торгів, замість неї новий лот за тими ж показниками номер 249.
Нічого так собі
PPPS
В пʼятницю були виплати купонів по ОВДП на 135 024 000 грн.
Та завтра, при розрахунках за аукціон ОВДП, дадуть ще купонів на 984 325 000 грн.
Загалом на цьому періоді обслуговування ОВДП дасть 1,2 млрд. додаткової ліквідності.
Хай щастить!
Востаннє редагувалось s0v7a в Вів 10 вер, 2019 17:46, всього редагувалось 2 разів.
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:43
Путин - Галустяну:
Даже и не думай!
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:48
Минфин опубликовал результаты аукциона 10 сентября. Всего удалось привлечь 2,825 млрд.грн и 0,547 млрд.долларов
Спрос на гривневые ОВГЗ составил 4 млрд.грн
По валютным ОВГЗ удовлетворили все заявки.
Ставки по валютным ОВГЗ составили
519 дней - 5,25% (195 млн.дол)
687 дней - 5,5% (352 млн.дол)
По гривневым на картинке.
Завтра погашений не будет, только выплата купонов 0,984 млрд.грн
В целом можно считать аукцион прошел не плохо.
Аукцион по долларам последний раз проходил 16 июля, ставки размещения были
1 год - 6,5%
2 года - 7%
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:03
Либо о том, что на содержание семей надо тратить все больше заработанных денег, и дешевле и приятнее перевезти семью поближе к себе. И в этой точке валютне поступления от такого заробитчанина прекратятся навсегда.
Либо, действительно, вернутся, но - с тем же результатом для валютных (не)поступлений.
Можно просуммировать (хотя и достаточно цинично звучит): заробитчане - тоже экспортный продукт, и валютные поступления от такого сорта экспорта точно так же зависят от курса, как и доходы от любого прочего экспорта. Чудес и вечной халявы не бывает.
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Сьогодні на аукціонах #ОВДП #Мінфін залучив 16,5 млрд гривень, більша частина з яких склали надходження від валютних ОВДП.
Враховуючи значний попит з боку банків-первинних дилерів на валютні ОВДП, після майже 2-місячної перерви Мінфін здійснив розміщення ОВДП, номінованих в доларах США, з терміном обігу 1,5 та 2 роки за ставками 5,25% та 5,5% відповідно, значно понизивши попередні ставки дохідності.
Ставки дохідності за гривневими ОВДП також були знижені та склали:
за 6-місячними ОВДП — 16,15% (зниження на 15 базисних пунктів);
за 1-річними ОВДП — 15,52% (зниження на 43 бп);
за 2-річними ОВДП — 15,95% (зниження на 35 бп)
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:17
Да, я продал немного долларов. Но это авантюра чистой воды, в сентябре продавать на дне в надежде откупить на более низком дне.
Вполне возможно что это будет не удачная спекуляция, посмотрим. Здается мне сегодня валюту прикупили для размещения в долларовых ОВГЗ учитывая очень большой объем размещения - $ 547 млн
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:57
Какие завтра будут котлеты?
если сейчас валюту купили, то завтра будет откат опять?
ЗЫ: если долларовые будут размещать крупняк, то будем ползти вверх потихоньку?
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:59
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чел постоянно меняет имя (фотку оставляет)
Определитесь..
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:08
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