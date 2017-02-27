Банки в любом случае крупнейшие игроки .
Но покупать могли и юрики, и физики, нерезы вряд-ли. Им проще ОЗДП купить , там и доходность повыше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:10
Банки в любом случае крупнейшие игроки .
Но покупать могли и юрики, и физики, нерезы вряд-ли. Им проще ОЗДП купить , там и доходность повыше.
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:26
Обнадеживает.
Первый бунтовщик в Слуге народа. Глядишь и еще подтянутся. И бешенный принтер пойдет в ремонт.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То таке.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:46
Такой взрослый, а в сказки веришь.
Для бешеного принтера эти выборы и задвигали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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