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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2035203620372038

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 339
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
81
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:10

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Здается мне сегодня валюту прикупили для размещения в долларовых ОВГЗ учитывая очень большой объем размещения - $ 547 млн


Вопрос в другом. Покупали получается банки, а не нерезы.

Банки в любом случае крупнейшие игроки .
Но покупать могли и юрики, и физики, нерезы вряд-ли. Им проще ОЗДП купить , там и доходность повыше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:26

Обнадеживает.
Первый бунтовщик в Слуге народа. Глядишь и еще подтянутся. И бешенный принтер пойдет в ремонт.

https://www.youtube.com/watch?v=ppJ9uLefQP8
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:lol: То таке.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:46

  freeze написав:Обнадеживает.
Первый бунтовщик в Слуге народа. Глядишь и еще подтянутся. И бешенный принтер пойдет в ремонт.

Такой взрослый, а в сказки веришь.
Для бешеного принтера эти выборы и задвигали
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