Банки в любом случае крупнейшие игроки .
Но покупать могли и юрики, и физики, нерезы вряд-ли. Им проще ОЗДП купить , там и доходность повыше.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:10
Банки в любом случае крупнейшие игроки .
Но покупать могли и юрики, и физики, нерезы вряд-ли. Им проще ОЗДП купить , там и доходность повыше.
Живите своим умом!
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:26
Обнадеживает.
Первый бунтовщик в Слуге народа. Глядишь и еще подтянутся. И бешенный принтер пойдет в ремонт.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:35
Re: Валютный рынок в контексте ДС
То таке.
Додано: Вів 10 вер, 2019 19:46
Такой взрослый, а в сказки веришь.
Для бешеного принтера эти выборы и задвигали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:11
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ну и куда ж от Котика-то таки деться?
Плюсую.
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Да ну, балабол и журнаглист, в своём репертуаре - просто пиарится
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:31
Re: Валютный рынок в контексте ДС
"бешенный принтер пойдет в ремонт" у фриза не отнять...
Хорошо сказал.
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Но он реально не голосовал в унисон со Слугой, Бужанский отказался голосовать с толпой, еще двое.
Глядишь там и большинство растворится.
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:52
Проблемма в том что там идейных и буйных мало - большинство чистые исполнители - натуральный планктон - бывшие фотографы, массовики-затейники и безработные - им и идти по сути некуда, вероятно специально таких и подбирали, как рабов на галеру, чтобы сбежать не смогли - весло в руки и греби , а куда - не плебейское это дело - рулевой сам решит ! К сожалению на то что ЭТО зеленое новообразование само рассосется надеяться не приходится, а "делов" натворить ой как может.
Додано: Вів 10 вер, 2019 20:52
Пойди на море, выпей чай на берегу. Не фантазируй.
Теперь уже жёсткая реальность. Ты голосовал за СН. Ощути все прелести своего выбора.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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