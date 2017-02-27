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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2036203720382039>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 339
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
81
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:10

  lrs7719 написав:
  zzzzzz написав:Здается мне сегодня валюту прикупили для размещения в долларовых ОВГЗ учитывая очень большой объем размещения - $ 547 млн


Вопрос в другом. Покупали получается банки, а не нерезы.

Банки в любом случае крупнейшие игроки .
Но покупать могли и юрики, и физики, нерезы вряд-ли. Им проще ОЗДП купить , там и доходность повыше.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:26

Обнадеживает.
Первый бунтовщик в Слуге народа. Глядишь и еще подтянутся. И бешенный принтер пойдет в ремонт.

https://www.youtube.com/watch?v=ppJ9uLefQP8
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:lol: То таке.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:46

  freeze написав:Обнадеживает.
Первый бунтовщик в Слуге народа. Глядишь и еще подтянутся. И бешенный принтер пойдет в ремонт.

Такой взрослый, а в сказки веришь.
Для бешеного принтера эти выборы и задвигали
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну и куда ж от Котика-то таки деться?
Плюсую.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:27

Re: Валютный рынок в контексте ДС

freeze написав:Обнадеживает.
Первый бунтовщик в Слуге народа. Глядишь и еще подтянутся. И бешенный принтер пойдет в ремонт.

https://www.youtube.com/watch?v=ppJ9uLefQP8
Да ну, балабол и журнаглист, в своём репертуаре - просто пиарится
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"бешенный принтер пойдет в ремонт" у фриза не отнять...
Хорошо сказал. :roll:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Faceless написав:
freeze написав:Обнадеживает.
Первый бунтовщик в Слуге народа. Глядишь и еще подтянутся. И бешенный принтер пойдет в ремонт.

https://www.youtube.com/watch?v=ppJ9uLefQP8
Да ну, балабол и журнаглист, в своём репертуаре - просто пиарится


Но он реально не голосовал в унисон со Слугой, Бужанский отказался голосовать с толпой, еще двое.
Глядишь там и большинство растворится.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:52

  freeze написав:Обнадеживает.
Первый бунтовщик в Слуге народа. Глядишь и еще подтянутся. И бешенный принтер пойдет в ремонт.

https://www.youtube.com/watch?v=ppJ9uLefQP8


Проблемма в том что там идейных и буйных мало - большинство чистые исполнители - натуральный планктон - бывшие фотографы, массовики-затейники и безработные - им и идти по сути некуда, вероятно специально таких и подбирали, как рабов на галеру, чтобы сбежать не смогли - весло в руки и греби , а куда - не плебейское это дело - рулевой сам решит ! К сожалению на то что ЭТО зеленое новообразование само рассосется надеяться не приходится, а "делов" натворить ой как может.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:52

  freeze написав:Но он реально не голосовал в унисон со Слугой, Бужанский отказался голосовать с толпой, еще двое.
Глядишь там и большинство растворится.

Пойди на море, выпей чай на берегу. Не фантазируй.
Теперь уже жёсткая реальность. Ты голосовал за СН. Ощути все прелести своего выбора.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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