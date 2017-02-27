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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:04
Думал, кот добрее, ан нет.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 21:07
pesikot написав: freeze написав:
Но он реально не голосовал в унисон со Слугой, Бужанский отказался голосовать с толпой, еще двое.
Глядишь там и большинство растворится.
Пойди на море, выпей чай на берегу. Не фантазируй.
Теперь уже жёсткая реальность. Ты голосовал за СН. Ощути все прелести своего выбора.
Не бредь, я не голосовал за СН.
Я голосовал за Батькивщину на парламентских.
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freeze
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Пон 09 вер, 2019 08:56
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