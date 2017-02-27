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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2036203720382039

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 339
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
81
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думал, кот добрее, ан нет.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  freeze написав:Но он реально не голосовал в унисон со Слугой, Бужанский отказался голосовать с толпой, еще двое.
Глядишь там и большинство растворится.

Пойди на море, выпей чай на берегу. Не фантазируй.
Теперь уже жёсткая реальность. Ты голосовал за СН. Ощути все прелести своего выбора.


Не бредь, я не голосовал за СН.
Я голосовал за Батькивщину на парламентских.
freeze
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