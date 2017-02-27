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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Думал, кот добрее, ан нет.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Не бредь, я не голосовал за СН.
Я голосовал за Батькивщину на парламентских.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Куда уважаемый Чай пропал?
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:26
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ударился в политику, активист партии Голос.
Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:25
Re: Валютный рынок в контексте ДС
ДС не хватает, Царствие ему Небесное.
Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США.
Перестали писать одессит Бинимович, Квестор - знаток банков, Фунтик - карренси боард.
Зорька, Малефикарум.... даже Гагарин почти не заходит.
Сельский валютчик, Алекс10 - переехавший с Донбасса
Сумно пля....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:28
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Швидше цей персонаж "растворітся" (в мовчазних сутінках лісополоси, наприклад).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:34
Всё правильно.
1000 долларов - это 1000 долларов.
А 25 000 гривен - это сегодня 1000 баксов, а завтра легко может быть 500 или 300 баксов.
Тем кто думает иначе - удачи и поменьше седины в волосах.
Теперь уже точно не вернусь
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:36
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:36
09.09.2019 В 22:36
После визитов СБУ на «АрселорМиттал» акционеры решили вывести за границу 10,8 млрд грн
Ключевым акционером «АрселорМиттал Кривой Рог», по данным YouControl, является немецкая ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (более 95% акций). Таким образом, выплаченные дивиденды, большей частью, будут выведены за границу.
Стоит отметить, что собрание акционеров, на котором может быть принято соответствующее решение, состоится 10 октября 2019 года.
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