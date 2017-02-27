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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2037203820392040>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 339
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
81
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Думал, кот добрее, ан нет.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

pesikot написав:
  freeze написав:Но он реально не голосовал в унисон со Слугой, Бужанский отказался голосовать с толпой, еще двое.
Глядишь там и большинство растворится.

Пойди на море, выпей чай на берегу. Не фантазируй.
Теперь уже жёсткая реальность. Ты голосовал за СН. Ощути все прелести своего выбора.


Не бредь, я не голосовал за СН.
Я голосовал за Батькивщину на парламентских.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Куда уважаемый Чай пропал?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Oleg_Sa написав:Куда уважаемый Чай пропал?


Ударился в политику, активист партии Голос.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:41

  Oleg_Sa написав:Куда уважаемый Чай пропал?

почитывает.Куэльяр тоже :wink: :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

ДС не хватает, Царствие ему Небесное.
Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США.
Перестали писать одессит Бинимович, Квестор - знаток банков, Фунтик - карренси боард.
Зорька, Малефикарум.... даже Гагарин почти не заходит.
Сельский валютчик, Алекс10 - переехавший с Донбасса
Сумно пля....
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Но он реально не голосовал в унисон со Слугой, Бужанский отказался голосовать с толпой, еще двое.
Глядишь там и большинство растворится.

Швидше цей персонаж "растворітся" (в мовчазних сутінках лісополоси, наприклад).
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:34

  vovan_prm написав:ДС не хватает, Царствие ему Небесное.
Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США.


Всё правильно.
1000 долларов - это 1000 долларов.
А 25 000 гривен - это сегодня 1000 баксов, а завтра легко может быть 500 или 300 баксов.
Тем кто думает иначе - удачи и поменьше седины в волосах. :D
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:36

  Мизантрóп написав:
  Oleg_Sa написав:Куда уважаемый Чай пропал?

почитывает.Куэльяр тоже :wink: :wink:




NICE
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:36

09.09.2019 В 22:36

После визитов СБУ на «АрселорМиттал» акционеры решили вывести за границу 10,8 млрд грн

Ключевым акционером «АрселорМиттал Кривой Рог», по данным YouControl, является немецкая ArcelorMittal Duisburg Beteiligungsgeselschaft mbH (более 95% акций). Таким образом, выплаченные дивиденды, большей частью, будут выведены за границу.

Стоит отметить, что собрание акционеров, на котором может быть принято соответствующее решение, состоится 10 октября 2019 года.


https://inforesist.org/
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