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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:42
Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные.
или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
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Kalgan
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:51
Shram написав: vovan_prm написав:
ДС не хватает, Царствие ему Небесное.
Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США.
Всё правильно.
1000 долларов - это 1000 долларов.
А 25 000 гривен - это сегодня 1000 баксов, а завтра легко может быть 500 или 300 баксов.
Тем кто думает иначе - удачи и поменьше седины в волосах.
Или 1300 баксов
Но да, в целом, поддерживаю оратора Зебро-Кабанчика, "скупайтесь, глупцы!". А то я так и не слил заготовленные пачки
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Alex2006
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Додано: Вів 10 вер, 2019 22:57
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные.
или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Не берите в голову законопроект 1183.
В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
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freeze
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Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03
freeze написав:
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные.
или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Не берите в голову законопроект 1183.
В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
А хотелось бы
в нем амнистируют без подачи декларации не 300 тыс, а 1 млн. грн.
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Kalgan
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