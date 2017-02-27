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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2037203820392040

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.5 5 339
вище 25.65
47%
161
25.55 - 25.6499
9%
29
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
19
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
14
нижче 25.25
24%
81
Всього голосів : 339
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:42

Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные.
или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:51

  Shram написав:
  vovan_prm написав:ДС не хватает, Царствие ему Небесное.
Майк41 - большой поклонник Ощада и нет денег кроме доллара США.


Всё правильно.
1000 долларов - это 1000 долларов.
А 25 000 гривен - это сегодня 1000 баксов, а завтра легко может быть 500 или 300 баксов.
Тем кто думает иначе - удачи и поменьше седины в волосах. :D

Или 1300 баксов :)
Но да, в целом, поддерживаю оратора Зебро-Кабанчика, "скупайтесь, глупцы!". А то я так и не слил заготовленные пачки :(
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:57

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные.
или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)


Не берите в голову законопроект 1183.
В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 23:03

  freeze написав:
Kalgan написав:Возвращаясь к налоговой амнистии и нулевой декларации. в ВРУ зарегистрировано 2 закона, о внесении изменений в одни и те же пункты налогового кодекса, но с разными условиями. Но они не значатся как альтернативные.
или это разные законы, а я что то путаю ? (законопроект 1232 від 02.09.2019 от Гетьманцева и 1183 від 29.08.2019 от целой кучи народа из ЄС)


Не берите в голову законопроект 1183.
В этой Раде никто не будет принимать законопроекты, поданные ЕС. Это невозможно в принципе.

А хотелось бы :D
в нем амнистируют без подачи декларации не 300 тыс, а 1 млн. грн.
Kalgan
 
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